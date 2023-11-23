Sosyal destek kartları 'Troy' oldu

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartlarından MasterCard’dan Troy’a geçiş yaptı. 5 Bin 300 kişiye verilen sosyal destek kartlarında artık yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy kullanılacak.



İsrail’e yönelik boykot çerçevesinde adım atmaya devam eden Çorum Belediyesi, personelin banka kartlarından sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği sosyal destek Kartlarında da "Troy" ödeme sistemine geçiş yaptı. Belediye tarafından 5 Bin 300 ihtiyaç sahibine sağlanan Sosyal Destek Kartları, MasterCard yerine yerli ve milli ödeme sistemi olan "Troy" ile değiştirildi.



Sosyal yardım çalışmaları kapsamında dağıtılan bu kartlarla artık Troy üzerinden işlem yapılacak. Böylece ihtiyaç sahibi vatandalar, hem yerel esnaftan alışveriş yapacak hem de yerli ve milli ödeme sistemini kullanmış olacak.



Filistin’de uygulanan zulme karşı herkesin elinden geleni yapması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İsrail’i ve oradaki zulmü alkışlayan Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika’yı ve o zulme destek olan herkesi aynı şekilde büyük bir şiddetle nefrete kınamaya, günahlarını suratlarına vurmaya devam edeceğiz.” dedi.



Çorum Belediyesi, daha önceden de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın öncülüğünde işçi ve memur sendikalarının da desteğiyle tüm belediye personeli Visa ve MasterCard özellikli kredi ve banka kartlarını yerli ve milli firma olan Troy ile değiştirmişti.