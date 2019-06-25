Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları ne zaman? SÇP başvurusu nereye yapılacak?

Üniversite okurken iş sahibi olmak isteyen öğrencileri hükümetten önmeli bir adım geldi. üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Çalışma Programları (SÇP) sayesinde üniversite öğrencileri de iş tecrübesi edinmiş olacaklar. Peki Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları ne zaman? SÇP başvuruları başladı mı? Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları nereye yapılacak? Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kapsamında öğrencilere ne kadar ücret ödenecek? Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?

Sosyal çalışma programına başvurular bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, "Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi. Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sosyal Çalışma Programları ne kadar sürecek?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.