0553 313 94 23

Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları ne zaman? SÇP başvurusu nereye yapılacak?

Üniversite okurken iş sahibi olmak isteyen öğrencileri hükümetten önmeli bir adım geldi. üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Çalışma Programları (SÇP) sayesinde üniversite öğrencileri deiş tecrübesi edinmiş olacaklar. Peki Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruları ne zaman? Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruları başladı mı? Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruları nereye yapılacak? Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kapsamında öğrencilere ne kadar ücret ödenecek? Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?

25 Haziran 2019 Salı 10:25
Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları ne zaman? SÇP başvurusu nereye yapılacak?

Üniversite okurken iş sahibi olmak isteyen öğrencileri hükümetten önmeli bir adım geldi. üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Çalışma Programları (SÇP) sayesinde üniversite öğrencileri de  iş tecrübesi edinmiş olacaklar. Peki Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları ne zaman? SÇP başvuruları başladı mı? Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları nereye yapılacak? Sosyal Çalışma Programları (SÇP) kapsamında öğrencilere ne kadar ücret ödenecek? Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?

Sosyal çalışma programına başvurular bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacağını ve 4 gün süreceğini açıkladı. 

Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, "Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Bakan Selçuk 'Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar' dedi. Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, "Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sosyal Çalışma Programları ne kadar sürecek?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:25
  1. Sosyal Çalışma Programlarından kimler yararlanacak?
  2. Sosyal Çalışma Programları ne kadar sürecek?
  3. SÇP başvuruları başladı mı?
  4. Sosyal Çalışma Programları (SÇP) için başvuruları nereye yapılacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Başkanı Benvedi Palandöken: “İnternetteki indirim kampanyalarına dikkat”
    1. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    2. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    3. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    4. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    5. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    6. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    7. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    8. Excimer lazer ile gözlüklere son
    9. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    10. Daha ne günler gelecek ne günler!
    11. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    12. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    13. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    14. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    15. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    16. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    17. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    18. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    19. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    20. Trump’tan cinsel taciz suçlamasına..
    21. Fatsa’da gergedan böceği bulundu
    22. Sosyal Çalışma Programına başvurular..
    23. Buğdayda sektör dışı stokçular..
    24. Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik..
    25. Doğu’da sıcaklık artıyor
    26. Mersin’de afet personeline defin..
    27. Türkiye liglerindeki takımların yarısı..
    28. Nevşehir Adliyesi’ne Hollanda’dan..
    29. LGS lise tercihleri ne zaman başlar?..
    30. Sosyal Çalışma Programlarına..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı