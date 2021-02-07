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Spor Sosa: Üzüntü yaşıyoruz
Spor

Sosa: Üzüntü yaşıyoruz

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 00:43:00 -
Sosa: Üzüntü yaşıyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini belirtti.

Derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sosa, "Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım." dedi.

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