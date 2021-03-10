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Dünya Soruyu beğenmeyen Başbakan gazetecilere dezenfektan sıktı
Dünya

Soruyu beğenmeyen Başbakan gazetecilere dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, basın toplantısı sırasında gazetecilerin "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu beğenmeyerek gazetecilere dezenfektan sıkarak karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 01:00:00 -

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, başkent Bangkok'ta bulunan Hükümet Konağı'nda basın toplantısı düzenledi. 3 bakanının geçen ay mahkeme tarafından 2013 ila 2014 yılları arasındaki protesto faaliyetlerinden ötürü isyan nedeniyle suçlu bulunmalarının ardından Chan-o-cha'ya yeni bakanların ne zaman seçileceği soruldu. Gazetecinin sorusuna kızan Başbakan Chan-o-cha, gazetecilerin suratlarına el dezenfektanı sıkarak basın toplantısını bitirmeyi tercih etti.Başbakan Chan-o-cha'nun basınla arasının iyi olmadığı biliniyor, daha önce de kameramanlara muz kabuğu fırlatmıştı.

Tayland'da protestolar sürüyor

Tayland'da muhalifler, 2019 genel seçiminin ardından İleri Gelecek Partisi'nin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine protestolara başlamış, askeri vesayet ve monarşi karşıtı grupların katılımıyla protestolar farklı bir boyuta taşınmıştı. Tayland'da çoğunluğu gençlerden oluşan siyasi hareket, geçtiğimiz yıldan bu yana hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılması yönünde çağrılarına devam ediyor.

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