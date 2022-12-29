Soruyorlar: “Niye direniyorsun”! Cevaplıyorum: “Çünkü iftiraları tescilli”!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "6 yaşında evlendirilen kız" iftirasına inananların yönelttiği soruya cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Soruyorlar:

“Ali bey, niye ısrar ediyorsunuz.. ‘6 yaşında gelinlik giydirilip evlendirilmiş küçük kız’ söylemlerine sert cevaplar vererek, kendinizi de niye zora sokuyorsunuz. Muhafazakar kesimin birçoğu iddiaları doğrularcasına görüş serdederken, siz niye itiraza devam ediyorsunuz?”

Ben de cevap veriyorum:

“Çünkü ben suçlama yapan solcuların, ateistlerin, Kemalistlerin riyakarlıklarını, ahlaksızlıklarını birebir biliyorum.. Yaşadım, biliyorum.. Onun için ısrrar ediyorum..”

Öyle ya..

Bu ahlaksızlar değil miydi?

Emin Çölaşan başta olmak üzere, devletin savcısı Nuh Mete Yüksel başta olmak üzere, bu gazetenin genel yayın yönetmenine, “Yekta Güngör Özden’i öldürmesi için bir İranlı ajanla 1 milyon dolara anlaştı.. Anlaşma, Tarabya Oteli’nde yapıldı” iftirasını yüzleri hiç kızarmadan attılar..

Anlattığım olay, hayal değil beyler..

Birebir yaşadığımız bir olay..

Mahallemizden nice kişilerin de, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diyerek, ilk saatte bizi satışa çıkardıklarını yaşadım..

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