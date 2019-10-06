Sorunların çözümü için gayretlerimiz sürecek Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışanların sorunlarının çözümü için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerinin bittiğini ancak çalışanların sorunlarının çözümü için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti. Gelir vergisi oranları, istihdam biçimi, milyonlarca memurun ve emeklinin geçimiyle ilgili problemlerin devam ettiğini anlatan Yalçın, “Masa bitti diye sorun bitmedi. Çalışanlarımızın haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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