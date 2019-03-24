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Sorumsuzluğun önüne geçilemiyor

Eskişehir’de, sorumsuz kişiler tarafından zamansız ve gelişigüzel olarak köşe başlarına ve direk diplerine bırakılan çöpler, görüntü kirliliğinin yanı sıra sağlık açısından da sıkıntı oluşturmaya devam ediyor.

24 Mart 2019 Pazar 11:32
Sorumsuzluğun önüne geçilemiyor

Eskişehir’de, sorumsuz kişiler tarafından zamansız ve gelişigüzel olarak köşe başlarına ve direk diplerine bırakılan çöpler, görüntü kirliliğinin yanı sıra sağlık açısından da sıkıntı oluşturmaya devam ediyor.


Belirlenen çöp bırakma saatlerine neredeyse şehrin çoğu noktasında uyulmuyor. Bunun yanında açık alanda bekleyen çöpler koku yayarak vatandaşlara önemli ölçüde rahatsızlık veriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bu sorun katlanarak büyüyor. Birçok alanda Türkiye’ye örnek olarak gösterilen Eskişehir’de, dar sokaklarda bulunan kaldırımlara park eden araçlar ve çöpler yüzünden adeta yürünecek yol bulunamıyor.



“Eskişehir’e yakışmıyor”


Eskişehir’e bir öğrenci olarak geldiğini ve karşılaştığı manzara karşısında şaşırdığını ifade eden Agah Tosun, toplumun her kesimine bu konuda ciddi eğitim verilmesi gerektiğini anlattı. Oluşan manzaraların Eskişehir’e hiç yakışmadığını sözlerine ekleyen Tosun, sokaklardaki görüntünün şehre gelen kişilerin üzerinde olumsuz etki bırakıldığını da ileterek, “Okullarda verilen en temel eğitim ’Çöplerinizi çöpe atın’dır. Hem birçok yerde hem çöp kutusunun olmaması ve hem de sorumsuz davranış sebebi ile atıklar gelişigüzel yerlere saçılıyor. Çöpleri toplamak için gecenin kör saati geliyorlar genellikle. Akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasında çöplerin atılması isteniyor, ama öyle bir şeyi de uygulayamıyorlar. Çöpler sabah saatlerinde atılıyor. Bunun sonucunda ortalıkta görüntü kirliliği oluyor ve bazen koku yapıyor. Normal olarak bizi de rahatsız ediyor bu durum. Çöp kutusu getirilebilir. Düzenli bir çöp toplama saati ve gününe uyulabilir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:32
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