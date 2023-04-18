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Yaşam Sorumsuz sürücünün yaptığına bakın! Bu kadarına da pes artık!
Yaşam

Sorumsuz sürücünün yaptığına bakın! Bu kadarına da pes artık!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 10:52:00 -

Bursa'da bir sürücü, trafikte ayağını camda çıkarttı. Söz konusu sürücü hem kendini hem de onlarca kişinin hayatını riske attı.

Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu. Onu gören diğer sürücüler ise, ‘bu sürüş tekniği için hangi ehliyeti almalı?’ sorusunu kendilerine sormadan edemedi.

Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Yaptığı hareketin bir başarı olduğunu düşünen sürücü, diğer sürücüleri de tehlikeye attığının farkına varmadı. Kendi canını hiçe sayan sürücünün yaptığı bu tehlikeli hareketler ise diğer bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Onun bu umursamazlığını gören diğer sürücüler ise, ‘bu sürüş tekniği için hangi ehliyeti almalı?’ sorusunu yöneltti. Trafikte bu şekilde ilerleyen otomobilde bulunan bayanın ise duruma kayıtsız kalması ve ikazda bulunmaması pes dedirtti.

Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı.

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