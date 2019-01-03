Sorumlusu kimse görevden alınsın

Mustafa Durmaz İstanbul

Akit’in dün manşetten verdiği “CHP baskısı eğitimi esir aldı” başlıklı haberi ile ilgili kirli çıkınlar açıldı... Çanakkale’de Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli eserinden rahatsız olan CHP’li Özgür Ceylan’ın soru önergesini cevaplayan MEB’in 19 Aralık 2018 tarihli cevap yazısında, kitabın bazı hassasiyetlerden ötürü komisyon tarafından listeden çıkarıldığını kabul ediyor. Türk edebiyatının ‘zarif adamı’ Cahit Zarifoğlu’nun değerli eserine yönelik skandal uygulamaya ilişkin açıklama yapan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise kitabın içerisinde geçen ifadelerin uygun olmadığını öne sürerek rezaleti doğruladı. Yedi Güzel Adam’ın şairinin kitabına yönelik çağdışı yasağı gazetemize değerlendiren uzmanlar da sorumluların hesap vermesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Hassasiyet varmış...

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın 7/4268 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Çanakkale’de kurulan komisyonca Zarifoğlu’na ait kitabın tavsiye listesinden çıkarıldığını doğruladı. CHP’li vekilin önergesine 19 Aralık 2018 tarihli cevap yazısıyla cevaplayan MEB, şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale Valiliğince konuya ilişkin olarak; Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ adlı eseri konusunda oluşan hassasiyet nedeniyle yeni bir komisyon oluşturulduğu, komisyonca Zarifoğlu’nun adı geçen eseri yerine, Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’ adlı romanının seçildiği, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapılmakta olduğu belirtilmektedir.”

İl Milli Eğitim, rezaleti doğruladı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ise, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında olayın gerçekliğini şöyle itiraf etti: “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.03.2018 tarihli yazıları doğrultusunda kitap okuma etkinliği düzenlemek üzere oluşturulan komisyon tarafından 24.05.2018 tarihinde beş adet kitap seçilmiştir bu kitaplardan biri Cahit Zarifoğlu’nun Bir Değirmendir Bu Dünya isimli kitabıdır. Daha sonra kitabın içerisinde geçen bazı ifadelerin uygun olmadığı değerlendirilerek, Müdürlüğümüzce, tekrar toplanan komisyonun 25.09.2018 tarihli kararıyla bu kitap yerine başka bir kitap önerilmiştir. Konu sadece Çanakkale özelinde olup ülke çapında verilmiş herhangi bir karar söz konusu değildir.”

Çanakkale özelinde olmuş

Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Konuyla ilgili son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada Bakanlığımız tarafından Cahit Zarifoğlu’nun kitapları yasaklanmış gibi haberler yapılmaktadır. Ancak bu iddiaları içeren haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müdürlüğümüzce de kitap veya yazarın yasaklandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Durumun sadece Çanakkale özelinde bir etkinlikte bir kitabın kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili verilen karardan ibaret olduğu bilgisini tüm kamuoyunun bilgisine arz ederim.”

Konuyla ilgili ulaştığımız Ferhat Yılmaz, gazetemize açıklama yapmadı. Söz konusu iddiaları sormak istediğimiz İl Milli Eğitim Özel Kalem Müdürlüğü, Yılmaz’ın kurum dışında bir programda olduğunu söyledi.

Akbaş: Kim, niye rahatsız olur?

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş, skandala tepkisini şöyle dile getirdi: “Merhum Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Dünya’ isimli eserini sakıncalı kitaplar arasına almak çok üzücü bir hadisedir. Milletin temel değerlerine göndermelerde bulunan zarif adamın hangi ifadesi kimi rahatsız etmiştir? İnceliği ve hassas ruhuyla bu milletin gönlünde taht kuran milli şairimize vefasızlık yapılmıştır. Böyle bir değerin eserini bırakın yasaklamayı; tüm okullarda ders olarak okutulmalıdır. Bu yazarların her biri bugünün gençliğini müjdeleyen isimlerdir. Belli ki birileri sayın Bakanı yanlış enforme ediyor. Yapılması gereken, rezaleti sahiplenmek değil. Tam aksine konunun üzerine gidip, sorumluları cezalandırmaktır. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü kime bağlıdır? Hangi gerekçelerden dolayı bu kitabın tavsiye listesinden çıkarıldığına ilişkin tüm kamuoyu aydınlatılmalıdır.”

Yalçın: Kabul edilemez

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları ifade etti: “Çanakkale’de Cahit Zarifoğlu’na kota koyan bu tasarrufta etkisi katkısı bulunanlarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma yapma ve tez elden bu ayıbın bertaraf edilmesi iradesi sizdedir. Cahit Zarifoğlu kitabı ile ilgili kabul edilemez tasarruf konusunda il bazlı atılan yanlış adımın bertaraf edileceğine ilişkin kanaatimi belirtiyorum.”

Özdemir: CHP zihniyetinin ürünü

Avukat Kerami Özdemir ise, şu değerlendirmede bulundu: “Uzunca bir zamandır CHP ve uzantıları, özellikle eğitim alanında hükümeti ‘Atatürkçülük’ üzerinden baskı altına aldılar. Hükümetin kendi inisiyatifi ile uygulamaya çalıştığı bazı konular, Atatürkçülüğe ve laikliğe aykırılık yaygarası ile şekilleniyor. Kendi ideolojisine aykırı gördüğü kitap ve müfredat konuları da benzer gerekçelerle engelleniyor. Cahit Zarifoğlu’nun kitabının yasaklanmasın da aynı zihniyetin ürünüdür. Hükümet, CHP ve uzantılarının Atatürk istismarına ‘dur’ demediği sürece bu çemberin içinde rehin kalmaya devam edecek. Reformcu ve değişimci misyonuna devam etmelidir. CHP’nin laiklik istismarı üzerinden kurmaya çalıştığı düzeni boşa çıkarmalıdır. Kitaptaki cihad ifadesinden dolayı böyle bir kararın alınmış olması; konuya ideolojik bakıldığını gösteriyor.”

Zarif adama yapılan kabalığın itirafı

Türk edebiyatının ‘Zarif’ adamı olarak anılan Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli eserinden rahatsız olan CHP’li Özgür Ceylan’ın soru önergesini cevaplayan MEB’in yazısında, kitabın bazı hassasiyetlerden ötürü komisyon tarafından listeden çıkarıldığı belirtiliyor.

CHP’nin istemediği kitapta ne var?

İçerisinde “cihad” ifadesi geçtiği gerekçesiyle CHP’nin aklına uyarak toplatılan Cahit Zarifoğlu’nun istenmeyen kitabında şu ifadeler yer alıyor: “Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar. Birinde, İslam toplumunu düşman toplumlar karşısında muzaffer kılmak, diğerinde bireyi, iç düşmanları karşısında yenilgiden kurtarmak söz konusudur...” Zarifoğlu’nun eserinin yerine konulan Kemal Tahir’in “Esir Şehrin İnsanları” kitabında ise lezbiyenlikten hadımlığa, o..pu ifadesinden, rezil hamam muhabbetlerine kadar iğrenç ifadeler bulunuyor.