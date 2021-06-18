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Eğitim Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı? Sorumluluk sınavı notu hesaplama
Eğitim

Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı? Sorumluluk sınavı notu hesaplama

Lise sorumluluk sınavı ile ilgili ayrıntılar öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Dijital karne notlarının görüntülenmesi ile öğrencilerden bazıları sorumluluk sınavlarına katılacak. Peki, Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı? Sorumluluk sınavı notu hesaplama işlemi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-18 19:02:00 -
Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı? Sorumluluk sınavı notu hesaplama

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak. Dönem sonunda notları hesaplanan öğrencilerin 50 puanın altında kalınan derslerini geçebilmek için sorumluluk sınavına girmeleri gerekmektedir. Peki, Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı? Sorumluluk sınavı notu nasıl hesaplanır?

Sorumluluk sınavı geçme notu kaç olmalı?

Milli Eğitim Bakanlığının yani MEB’in sorumluluk sınavına kalan öğrencinin başarısız olduğu ilgili dersten en az 50 puan alınması gerektiğini belirlemiştir. Öğrencinin ilgili ders notu hesaplandığında 50 puanın üzerinde geçer not alması da gereklidir. Kısaca Öğrenim gördüğünüz okul notunuzu hesaplayıp kaç puan almanız gerekiyor ise o puanı almanız şarttır. Belirlenen puan geçilmediği müddetçe sorumlu dersten geçmiş olamaz ve tekrardan sınava girmeniz gerekir.

Sorumluluk sınavı sözlü mü yazılı mı yapılır?

Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

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