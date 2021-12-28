Sorumluları yargılanmalı

CHP’li İmamoğlu, İçişleri Bakanlığınca başlatılan özel teftiş sonrası mağduriyet senaryoları üretmeye çalışsa da PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yapacağı olası bir provokasyon Türkiye’deki huzur ve kardeşlik ortamını bozacak bir nitelik taşıyor. Akit’e konuşan hukukçular, İBB’deki skandal kadrolaşmanın perde arkasında korkunç bir tehdidin yattığını söyledi.

Müeyyide şart

Hukuk Adalet Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, şunları dile getirdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerek kamu güvenliği ve gerekse kişisel verilere ulaşılması açısından çok kritik bir kurum. Dolayısıyla başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütleriyle en ufak bir irtibatı olan kişilerin o kurumda istihdam edilmesi halinde burada iyi niyetten söz edilemez. Tüm datalara ve bilgilere erişilebilecek nitelikte yasal yetkileri olan böyle bir kurumun İmamoğlu ve ekibi tarafından ilk günden itibaren istismar edilmesi art niyetli bir tutumdur. Bunun yasal çok ciddi yaptırımları olacaktır. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm sıralı amirlerin yasa önünde gereken hesabı vermesi ve ilgili Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü her türlü müeyyidenin uygulanması yerinde olacaktır.”

Bakanlık haklı

İçişleri Bakanlığı’nın teftişinin yerinde olduğunu kaydeden Demir, şöyle devam etti: “Bakanlığın incelemesinin, kamuoyunu son derece rahatsız eden bu tarz söylemlerin gerçekliğinin araştırılması açısından yerinde bir karar olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada müfettişlerce kriminal bulgulara ulaşması durumunda bunun mutlaka hem idari hem de hukuki yaptırımının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada bizler de bakanlıkça yapılan idari tahkikatın sonucunun takipçisi olacağız. Eğer iddia edildiği gibi bir istismar varsa gereken hukuki prosedürleri işleteceğiz.”

Teröriste hüviyet

Strateji ve Güvenlik Uzmanı Mustafa Hacımustafaoğulları da, şunları ifade etti:

“Devletin güvenlik personelinin dağda mücadele ettiği teröristler, İmamoğlu’nun verdiği İBB personel kartı ile yasal bir hüviyet kazanmış oldu. Bir teröristin ulaşmak istediği en güzel imkan bu. Bu kişiler görev adı altında istedikleri kurumlarda istedikleri gibi dolaşma hakkına kavuşmuş oldu. Artık İstanbul’da herkesin can güvenliği tehdit altındadır. İçişleri Bakanlığı bu kişileri tek tek tespit edip İBB’yi bunlardan arındırmalıdır. Yarın Allah muhafaza İstanbul’da bombalar patladığında bunun sorumlusu başta Ekrem İmamoğlu’dur. Bu yüzden İBB Başkanı teröre yardım suçundan yargılanmalıdır.”

Halk nasıl güvenecek

Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadığını söyleyen Mustafa Hacımustafaoğulları, şöyle devam etti:

“Daha önce hiçbir teröristin kamuda istihdam edildiğine şahit olmamıştım. İmamoğlu geldikten sonra Türkiye böyle bir durumla karşılaştı. Terör örgütü üyeliğinden dağda bulunmuş, Mehmetçiğin kanına girmiş bir örgüt militanı şu an İSPARK’ta çalışıyor. Devletin kritik görevini icra eden bir bürokrat nasıl gidip de aracını oraya park edecek. Şahsen ben teröristlerle mücadele eden biri olarak artık aracımı İBB’nin parklarına park etmiyorum.”