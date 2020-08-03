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Gündem

Sorsan halk plajı! Adalar halkı isyanda

CHP'li Adalar Belediyesi'nin işlettiği halk plajının ücreti 40 TL olarak belirlenmişti. Vatandaşlar bu ücrete tepki gösterirken plaj girişinde bulunan görevli "Giriş 40 lira. Şemsiye yok, sadece şezlong. Büyükşehir’e bağlı Adalar Belediyesinin halk plajı" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:48:00 -
Sorsan halk plajı! Adalar halkı isyanda

Adalar’da bulunan ve Adalar Belediyesine bağlı halk plajına giriş ücretinin 40 TL olduğu iddia edildi. Halk plajına giriş için istenen 40 TL vatandaşların tepkisini çekti.

Plajın girişinde bulunan görevli ise vatandaşın fiyat sorusuna, "Giriş 40 lira. Şemsiye yok, sadece şezlong. Olsaydı şemsiyeyle beraber 40 lira ama şemsiyem kalmadı. Büyükşehir’e bağlı Adalar Belediyesinin halk plajı" dediği de görüldü.

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