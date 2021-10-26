'Soros'u savunması yeniden gündemde! Arınç 2021'de de, 'Şeyini şey ettiğimin şeyindendir' diyecek mi?

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Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin çağrıda bulunan büyükelçilere haddini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi finansörü Kavala'nın tutukluluğu için, "Yatıyorlar kalkıyorlar, 'Kavala, Kavala' diyorlar. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi." diyerek tepki göstermişti.

Arınç: Ben hükümette iken yaptığımız her şeyi savunurum

Muhalif medya bugün, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçen yıl TV 5 canlı yayınında kullandığı ifadeleri gündeme getirdi.

Arınç katıldığı canlı yayında, " 'Vay Sorosçu' diyerek bir kısım insanların suçlanması... Kendimize bir saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum. Bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık. İnanarak yaptık." demişti.

Hangisini savunacaksın Arınç?

Bülent Arınç'ın bu sözü akıllara 2003 ve 2004 yıllarında yaşanan TBMM'deki eşli-eşsiz davetiye tartışmalarını gündeme getirdi. "Ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum." diyen Bülent Arınç'ın, 2003'teki eşli daveti mi yoksa 2004'teki eşsiz daveti mi savunacağı merak konusu oldu.

Bülent Arınç 2003 yılında TBMM Başkanı iken 23 Nisan resepsiyonu için "eşli davet" yapmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile komuta kademesi ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Arınç'ın davetini protesto ederek resepsiyona gelmemişti. Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç da resepsiyona katılmamıştı. Arınç, o gün yaşanan tartışmalara ilişkin, "Biz doğru olanı yaptık. Yaşananlara milletimiz karar verecektir." demişti.

Resepsiyon, dönemin Star gazetesinde "Türban Kabinesi" başlığı ile haberleştirilmişti. Öte yandan Mustafa Karaalioğlu da Arınç'ı köşesinden eleştirmişti.

Bülent Arınç, aradan bir yıl geçtikten sonra 2004'teki 23 Nisan resepsiyonuna ise 2003'ün aksine eşinin adını yazdırmadı. Arınç, bir gazetecinin, "Davetiyede eşinizin ismi yok, nedeni nedir?" sorusuna, "Nedeni nedir; şeyini şey ettiğimin şeyidir." diyerek çıkış yapmış ve bu sözleri de günlerce tartışılmıştı.

Star gazetesi / 2004

Milliyet gazetesi / 2004

Bekir Coşkun köşesinden Bülent Arınç ile böyle dalga geçmişti

Her yaptığını inanarak yaptın da bundan niye pişman oldun?

2020'deki TV 5 canlı yayınında "Yaptığım her şeyin arkasındayım." diyen Arınç, 2004'te gazeteciye verdiği tepki karşısında geri adım atarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ağzımdan kaçtı 'şey' sözü. Hata yaptım. Etten kemikten olduğum için böyle bir tepki gösterdim, kendimi tutamadım."

Arkasında sadece Vakit durmuştu!

Bülent Artınç medya tarafından linç edilirken arkasında duran ise dönemin Vakit gazetesi olmuştu. Vakit gazetesi Arınç'ın provokasyona soyunan gazeteciye cevabını şöyle haberleştirmişti:

"Duygusallığı ve başörtüsü konusundaki hassasiyeti ile biline TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün 'gazeteci' kisveli bir 'provokatör'ün yönelttiği soru üzerine çileden çıktı. Arınç, defalarca sorulmasına ve cevap vermesine rağmen, bir gazetecinin provokatörce yine aynı konuyu gündeme getirip, 'Davetiyede eşinizin ismi yok, nedeni nedir?' diye sorunca, çileden çıktı ve 'Nedeni nedir; şeyi şey ettiğimin şeyidir' cevabını verdi!"