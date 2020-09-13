Sörloth’a şok tepki! İkinci Eyşan vakası yaşandı

Süper Lig’in birinci haftasında karşılacak olan Trabzonspor Beşiktaş derbisi için hala Türkiye’ye dönmeyen ve telefonlara dahi cevap vermeyen golcü futbolcu için spor yorumcusu Sinan Engin sert bir şekilde tepki gösterdi.

Çekimleri Türkiye’de yapılan Ezel isimli dizide, evleneceği kişiye ihanet edip her türlü ahlaksızlığı yapan Eyşan karakteri ile Sörloth’u aynı kefeyi koyan Sinan Engin ‘2. Eyşan’ benzetmesi yaptı.

Trabzonspor’un 24 yaşındaki golcü futbolcusu hala Türkiye’ye giriş yapmadı. Akşam oynanacak derbi olmasına rağmen teknik ekibin telefonlarını dahi açmayan Sörloth’a eski futbolcu, yorumcu Sinan Engin, Norveçli golcü için “İkinci Eyşan vakasıdır, çok net” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sinan Engin’in Alexander Sörloth ile ilgili sözleri ise şu şekilde:

“Seni burada parlatan Trabzonspor. Sen buraya çömez bir oyuncu olarak geldin. Trabzonspor sana kapısını açmış, sen kimseye haber vermeden gidiyorsun. Ahmet Ağaoğlu'na söylemiştik ama biz, 300-500 fazla verin alın diye.”

Sörloth için 2. Eyşan benzetmesi

"Futbolcu 1 sene oynamamayı göze alamaz. Öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yaptığı büyük bir hainliktir. 1 ay önce yap ki Trabzonspor forvet alabilsin. Alexander Sörloth 2. Eyşandır. Net"

“Çok ayıp etti”

Ahmet Ağaoğlu bize 'biz biliyoruz o işleri dedi' ama öyle olmadı işte. Muhtemelen düşük paraya oynuyordu. Ben Trabzon'da 30 tane attım dedi, Trabzon'un durumunu da görünce şimdi de kaçtı işte, muhtemelen bir kulüp de bunun kafasını çeldi. Çok ayıp etti.