  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sörloth’a şok tepki! İkinci Eyşan vakası yaşandı
Spor

Sörloth’a şok tepki! İkinci Eyşan vakası yaşandı

Trabzonspor’un yıldız golcüsü Alexander Sörloth’un bugün oynanacak Beşiktaş derbisi olmasına rağmen hala Türkiye’ye dönmemesine spor yorumcusu Sinan Engin’den sert bir eleştiri geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:51:00 - 2020-09-13 13:56:24
Sörloth’a şok tepki! İkinci Eyşan vakası yaşandı

Süper Lig’in birinci haftasında karşılacak olan Trabzonspor Beşiktaş derbisi için hala Türkiye’ye dönmeyen ve telefonlara dahi cevap vermeyen golcü futbolcu için spor yorumcusu Sinan Engin sert bir şekilde tepki gösterdi.

Çekimleri Türkiye’de yapılan Ezel isimli dizide, evleneceği kişiye ihanet edip her türlü ahlaksızlığı yapan Eyşan karakteri ile Sörloth’u aynı kefeyi koyan Sinan Engin2. Eyşan’ benzetmesi yaptı.

Trabzonspor’un 24 yaşındaki golcü futbolcusu hala Türkiye’ye giriş yapmadı. Akşam oynanacak derbi olmasına rağmen teknik ekibin telefonlarını dahi açmayan Sörloth’a eski futbolcu, yorumcu Sinan Engin, Norveçli golcü için “İkinci Eyşan vakasıdır, çok net” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sinan Engin’in Alexander Sörloth ile ilgili sözleri ise şu şekilde:

“Seni burada parlatan Trabzonspor. Sen buraya çömez bir oyuncu olarak geldin. Trabzonspor sana kapısını açmış, sen kimseye haber vermeden gidiyorsun. Ahmet Ağaoğlu'na söylemiştik ama biz, 300-500 fazla verin alın diye.”

Sörloth için 2. Eyşan benzetmesi

"Futbolcu 1 sene oynamamayı göze alamaz. Öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Yaptığı büyük bir hainliktir. 1 ay önce yap ki Trabzonspor forvet alabilsin. Alexander Sörloth 2. Eyşandır. Net"

“Çok ayıp etti”

Ahmet Ağaoğlu bize 'biz biliyoruz o işleri dedi' ama öyle olmadı işte. Muhtemelen düşük paraya oynuyordu. Ben Trabzon'da 30 tane attım dedi, Trabzon'un durumunu da görünce şimdi de kaçtı işte, muhtemelen bir kulüp de bunun kafasını çeldi. Çok ayıp etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı