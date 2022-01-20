Sörloth Atletico Madrid'i yıktı
İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Sociedad sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth bir gol attı.
Real Sociedad ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. Reale Arena'da oynanan mücadelede Javier Alberola düdük çaldı. Kritik müsabakayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip çeyrek finale yükseldi.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Adnan Januzaj ve 47. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.