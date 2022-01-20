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Spor Sörloth Atletico Madrid'i yıktı
Spor

Sörloth Atletico Madrid'i yıktı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Sociedad sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth bir gol attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 02:11:00 -
Sörloth Atletico Madrid'i yıktı

Real Sociedad ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. Reale Arena'da oynanan mücadelede Javier Alberola düdük çaldı. Kritik müsabakayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip çeyrek finale yükseldi.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Adnan Januzaj ve 47. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

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