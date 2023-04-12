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Yaşam Sori şelalesi sağanak sonrası coştu! O anlar böyle kaydedildi
Yaşam

Sori şelalesi sağanak sonrası coştu! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-04-12 17:19:00 -
Sori şelalesi sağanak sonrası coştu! O anlar böyle kaydedildi

Elazığ'da sağanak yağış sonrası Sori şelalesinin coşma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde sağanak yağış nedeni ile şelalenin coşma anı kameralara yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesinin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen şelalenin ve etkili olan yağışların şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı.


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