Sorgun Belediyespor’da toplu imza töreni

2019-2020 Voleybol Sezonu Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı, yeni transferler için toplu imza töreni düzenledi.

Sorgun Belediye Meclis Salonunda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, Kulüp Başkanı Ecz.Ergin Gül, Voleybol Takımı Şube Sorumlusu Kazım Ergün, takım antrenörü Bahadır Aksoy ve sporcular katıldı. İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, "Bilindiği gibi Beşiktaş’ın ligden çekilmesinin ardından takımımız Efeler Ligi’ne davet edildi. Aradan geçen süre içerisinde önce hocamız ile anlaşmaya vardık. Hedefimiz bu yılda ligi en iyi yerde bitirmek olacak. İmkanlarımız doğrultusunda sizlerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Yeni sezon Sorgun Belediyespor camiamıza hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi

Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ecz. Ergin Gül ise, şuana kadar 14 oyuncu ile anlaşma sağladıklarını belirterek “14 oyuncumuzdan 3 tanesi geçtiğimiz yıl takımımızda forma giymiş oyuncularımız. 11 oyuncumuz ile yeni anlaşma sağladık. Önümüzdeki Pazartesi günü kendi tesislerimizde toplanıp, antrenmanlarımıza başlayacağız. Hedefimiz bu yıl için ligde kalmak ve Sorgun’u ve Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek olacak. Sponsor arayışlarımız devam ediyor. Ayrıca takımımıza 2 yabancı oyuncu aymayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.