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Spor Sorgun Belediyespor, Solhanspor maçına hazır
Spor

Sorgun Belediyespor, Solhanspor maçına hazır

Başantrenör Bahadır Aksoy: "Gelecek yıl da Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:47:55 -
Sorgun Belediyespor, Solhanspor maçına hazır

YOZGAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, yarın saat 16.00'da Solhanspor ile evinde oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sorgun Belediyespor Başantrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine, Solhanspor'un da kendileri gibi ligi iyi bir konumda bitirmeyi hedeflediğini, onun için bu maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Aksoy, puan sıralamasında Solhanspor'un maç fazlasıyla 10'uncu sırada, kendilerinin ise 11'inci sırada olduğunu ifade ederek, ligin artık sonunun yaklaştığını ve bundan sonra alınacak galibiyetlerin ve puanların çok önemli olduğunu anlattı.

Maçın hazırlıklarını tamamladıklarını ve mutlak galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, "Ligde 11 maç kaldı bunun 4'ü içerde, 7'si dışarıda. 30'uncu hafta sonunda puan cetvelinin son sırasında yer alan 4 takımdan biri olmak istemiyor ve gelecek yıl da Efeler Ligi'nde mücadele etmek istiyorsak, bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Hedefimiz kalan maçlarımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ligde kalmayı garantilemektir." ifadelerini kullandı.

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