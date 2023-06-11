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Medya Sopayı çıkardılar! İP medyasından CHP’ye tehdit gibi mesaj
Medya

Sopayı çıkardılar! İP medyasından CHP’ye tehdit gibi mesaj

Yeniakit Publisher
2023-06-11 13:35:00 -
Sopayı çıkardılar! İP medyasından CHP’ye tehdit gibi mesaj

İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ, CHP'ye, "Bizimle ittifak yapmazsan kazanamazsın" imasında bulundu.

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu'nda muhalefet partileri ağır yenilgi aldı.

Seçimin ardından millet ittifakı ve saz arkadaşlarının durumu merak konusu olurken, İYİ Parti'den ittifak bitirme sinyalleri geldi. Ancak buna rağmen yine İYİ Parti cephesinden, "Bizimle ittifak yapmak zorundasınız" mesajları verilmeye devam ediliyor.

Son olarak İYİ Parti'nin medya organı Yeniçağ'dan dikkat çeken bir haber geldi. Haberde, CHP'nin ittifak yapmaması durumunda, yerel seçimlerde sadece 4 ili alabileceği belirtildi.

Haber, "İYİ Parti, CHP'ye sopayı çıkardı" yorumlarına neden oldu.


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