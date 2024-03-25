Sopalı kavgayı ayıramadı: Kavgayı ayırmak istedi, gözünü hastanede açtı
Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.
Karaotlak Mahallesi’ndeki pide fırını çalışanları arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.
Çemberlitaş, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Şüpheli Ö.B. polis ekiplerine teslim edildi.