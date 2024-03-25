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Gündem Sopalı kavgayı ayıramadı: Kavgayı ayırmak istedi, gözünü hastanede açtı
Gündem

Sopalı kavgayı ayıramadı: Kavgayı ayırmak istedi, gözünü hastanede açtı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 17:25:00 -
Sopalı kavgayı ayıramadı: Kavgayı ayırmak istedi, gözünü hastanede açtı

Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.




Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çıkan sopalı kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Karaotlak Mahallesi’ndeki pide fırını çalışanları arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan kasap çalışanı Ali Çemberlitaş (40) yaralandı.

Çemberlitaş, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli Ö.B. polis ekiplerine teslim edildi.

 

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