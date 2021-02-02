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Yerel Sopalarla birbirine giren şahıslara kısıtlama ihlalinden ceza
Yerel

Sopalarla birbirine giren şahıslara kısıtlama ihlalinden ceza

Zonguldak'ta kısıtlama saatinde soplarla kavga eden şahıslara tedbiri ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:48:00 -
Sopalarla birbirine giren şahıslara kısıtlama ihlalinden ceza

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre iki taraf arasında yaşanan kavgada sopalar da kullanıldı. Büyüyen olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayın meydana geldiği saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanması sebebiyle 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerinde boş kovan bulunması üzerine delil topladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kavgada yaralananlara tıbbi müdahalede bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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