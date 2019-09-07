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Sony Xperia 5 özellikleri neler?

IFA 2019'da tanıtılan ve merakla beklenen Sony Xperia 5'i sizler için inceledik. Sony Xperia 5'in teknik özellikleri neler? Sony Xperia 5'in dikkat çeken özelliği nedir? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:03
Sony Xperia 5 özellikleri neler?

IFA 2019'da tanıtılan ve merakla beklenen Sony Xperia 5'i sizler için inceledik. Sony Xperia 5'in teknik özellikleri neler? Sony Xperia 5'in dikkat çeken özelliği nedir? İşte detaylar...

Bir önceki modeliyle birçok benzerlik taşıyan Sony Xperia 5, 21:9 ekran format, Full HD+ çözünürlük ve 6.1 inç ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 855 işlemcisinin yanı sıra, hatırı sayılır bir RAM ve dahili hafıza eşilik ediyor. 

Sony Xperia 5'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızası mevcut. Bu da en kolay ve hızlı kullanımı bir telefonda buluşturdukları anlamına geliyor. Oyun oynamak isteyen kişilerin, gözü kapalı alabileceği bu telefona, bir de PlayStation 4 kolu ile oyun oynama özelliği de eklenmiş.

Son zamanlarda birçok teknoloji devinin uyguladığı çoklu kamera özelliği Sony Xperia 5'de de göze çarpıyor.Kameraların her biri 12 Megapiksel çözünürlükte ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Uzun ince bir şekilde dizayn edilen 3'lü kamera sistemi, optik yakınlaştırma ve ultra geniş açılı fotoğraflar çekmey sağlıyor. 

Ön kamerası, diğer telefonlarla aynı şekilde dizayn edilirken; f/2.0 diyafram açıklık ve 8 Megapiksel özelliklerini barındırıyor. 

Fiyatı ve satış tarihi nedir?

Dört farklı renk seçeneğiyle IFA 2019'da tanıtılan Sony Xperia 5, Ekim ayında satışa çıkarılacak. 599 dolar olması beklenen bu modelin, Türkiye satış fiyatı daha belirlenmedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:03
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