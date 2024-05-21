Sonunda şehrin içine de ettiler! Ekrem’den İstanbul’a yeni armağan lağım suyu

İstanbul Zeytinburnu’nda vatandaşlar son günlerde patlayan lağım sularından rahatsız oldu. Vatandaşlar ağır koku olduğunu ve İSKİ’nin henüz bir çözüm üretmediğini ifade etti.

Lağım sularının yollara kadar taşması vatandaşları tedirgin etti. İSKİ’nin henüz bir çalışma başlatmadığı görülen videoda lağım sularının hastalık taşıdığı düşünülüyor. Vatandaşlar için risk teşkil eden lağım sularının taşması olayında İSKİ’nin acilen müdahale etmesi bekleniyor.

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