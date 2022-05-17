Sonunda olacağı buydu! Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ birbirine girdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da olduğu çoğu siyasetçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 2018’de Atatürk Havalimanı’yla ilgili açıklamalarını tekrar gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaparak, CHP’li Tuncay Özkan’ın paylaştığı videoyu alıntıladı. Paylaşımında isim vermeyen CHP lideri “sureti muhalif görünen yapılara” dikkat edilmesini istedi ve şunları kaydetti:

“Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca.”

Özdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına yanıt geldi. Twitter hesabından CHP liderinin paylaşımını alıntılayan Özdağ, “2016/2021’de Suriyeli sığınmacılar kalacak çalıştayı yapan, 2022’de Zafer Partisi’nde halk desteğinden dolayı ‘gönüllü giderler’ noktasına gelen 2.5 milyon mühürsüz oyu kirli referandumda kabullenen sarı muhalefet Zafer Partisinin ana muhalefet olduğunu anladı. @kilicdarogluk” dedi.

CHP lideri söz konusu AKP’nin Atatürk Havalimanı’na ilişkin projelerini çaldığını belirterek, “Proje aynı değil ama yerler aynı” demişti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Kılıçdaroğlu’nun söz ettiği projenin CHP’li Gülay Yedekçi’ye ait olduğunu paylaşmıştı. Özkan, “Gülay Yedekçi arkadaşımızın projesini çarpıtan trollere diyorum ki, başınıza Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün. Atatürk Havalimanı sizin hayal edemeyeceğiniz güzellikleri barındıracak kadar büyük. Hem havalimanı kalacak hem de o güzelliklere yeniden hayat bulacak” ifadelerini kullanmıştı.