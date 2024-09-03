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Spor Sonunda imzayı attı! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü
Spor

Sonunda imzayı attı! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 11:20:00 -
Sonunda imzayı attı! İşte Trabzonspor'un yeni golcüsü

Trabzonspor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Simon Banza Bordo-Mavili formayla kameralara poz verdi.

Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga’dan kiralık olarak kadroya katmak için prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye’ye getirdiği forvet oyuncusu Simon Banza’ya bordo-mavili formayı giydirdi.

Trabzonspor’un, Demokratik Kongolu santrfor Simon Banza’nın transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sözleşme detayları ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

Banza, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile birlikte poz verdi.

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