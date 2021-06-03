Sonunda bunu da yaptı! Sedat Peker HDP'ye göz kırptı

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Muhalefetin 'son umut' diyerek bel bağladığı firari mafya elebaşısı Sedat Peker, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri twitter hesabından; Sözcü, Halk Tv, Birgün, Tele 1, Cumhuriyet, Fox Haber, Duvar, Sol Haber, Gerçek Gündem, T24 gibi muhalif medya kuruluşlarının haberlerini paylaşıyordu. Peker, son paylaşımında işi bir adım daha öteye taşıyarak HDP'ye göz kırptı.

Garo Paylan ile aynı davada buluştu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeledeki kararlılığı en çok da HDP'lileri rahatsız ediyor. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 'Süleyman Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor' itirafında bulunmuştu. Her fırsatta vatanseverlikten dem vuran Peker, twitter hesabından Garo Paylan'ın bir paylaşımını retweet etti. Paylan, söz konusu mesajında ruh sağlıklarını bozduğunu itiraf ettiği Bakan Soylu'yu hedef aldı: "İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti. Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti. 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?"

TBMM'de Türkiye'ye 'Ermeni soykırımını tanıyın' çağrısı yapmıştı



24 Nisan'da TBMM'ye bir çağrıda bulunan HDP'li Garo Paylan, skandal ifadelerle 'Ermeni soykırımını tanıyın' demişti: "24 Nisan 1915 Ermeni halkının Büyük Felaketinin başlangıç günü oldu. Ermeni Halkı anavatanlarından, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden topyekûn göç yollarına sürüldü ve büyük çoğunluğu göç yollarında katledildi. Bu katliamdan babaannem gibi yetimler hayatta kaldı. O yetimler, tam 106 yıldır adalet arıyor. Babaannem bu adaleti göremeden bu dünyadan göçtü. İkinci kuşak olan babam da bu adaleti yaşayamadan hayatını kaybetti. Ben üçüncü kuşak Türkiyeli bir Ermeni olarak bu adaleti Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde arıyorum."