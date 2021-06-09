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Siyaset Sonunda bunu da yaptı! Kılıçdaroğlu'ndan korsan açılış
Siyaset

Sonunda bunu da yaptı! Kılıçdaroğlu'ndan korsan açılış

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası Belediyesi’nin Mineral ve Fosil Müzesi’ni törenle açtı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kaydı olmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:26:00 -
Sonunda bunu da yaptı! Kılıçdaroğlu'ndan korsan açılış

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın temasları kapsamında törenle açılışını yaptığı Kuşadası Belediyesi'nin Mineral ve Fosil Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kaydının olmadığı ortaya çıktı.

Kıyak ihaleleri ile gündemden düşmeyen Kuşadası Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ömer Günel, görülmemiş bir skandala daha imza attı.

Listede yer almıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçeye ziyaretinde belediye ait bazı projelerin temel atma töreni gerçekleşti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, butona basarak açtığı projeler arasında yer alan Mineral ve Fosil Müzesi'nin gerçekte olmadığı ortaya çıktı.

Camiatik Mahallesi Yıldırım Sokak'ta daha önce Mübadele Evi olarak kullanılan tarihi yapının içerisine bazı materyaller konulup "Mineral ve Fosil Müzesi" adı altında Kılıçdaroğlu'na açılışı yaptırıldı.

Kılıçdaroğlu tarafından açılan adreste müze olduğuna dair tek bir kayda rastlanmadı. Mineral ve Fosil Müzesi'nin varlığına dair Kültür Bakanlığı'nın ne resmi ne de özel müzeler listesinde bir kayıt bulunamazken bu yere şimdiye kadar tek bir ziyaretçi gelmediği öğrenildi.

"Böyle bir müze kayıtlarda yok"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, Kılıçdaroğlu tarafından müze olarak açılışı yapılan yerin kayıtlarda müze olarak geçmediğini belirterek, "Müze kavramının kullanılabilmesi için bakanlıktan izin alındıktan sonra envanterlerin yılda en az bir kez denetlenmesi gerekir. Bakanlığımıza ait kayıtlarda, Kuşadası'nda açılışı yapılan Minarel ve Fosil Müzesi yok. Ancak belediyeye ait birimin tabelasında müze yazıyor. Belediye Başkanı ile görüşüp bilgi isteyeceğim. Kemal Bey müze açmış ama böyle bir müze bakanlık kayıtlarında yok" dedi.

 

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