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Yerel Sonunda bunu da gördük! Motokuryenin girdiği yer şaşkına çevirdi
Yerel

Sonunda bunu da gördük! Motokuryenin girdiği yer şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:31:00 - 2023-12-23 13:32:28

Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı.

Maltepe Metro istasyonu içerisine sipariş götüren motokurye tünel içerisinde ilerlediği anları cep telefonu ile kayda aldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon durağının tünel içerisinde bulunan tren bakım alanına sipariş götüren motokurye, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kurye o anları ‘metro içerisine servisimiz başlamıştır’ notuyla paylaştı.

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