Sonunda bu da oldu! Türk savunma sanayii devi Alman şirketini satın aldı

Balistik koruma çözümleri alanında uzmanlaşan Türk savunma sanayii şirketi Nurol Teknoloji, Alman seramik hammadde üreticisi INDUSTRIE KERAMIK HOCHRHEIN (IKH) firmasının çoğunluk hissesini satın aldı.

Dünyanın sayılı ileri teknik balistik seramik üreticilerinden ve Türkiye ile NATO ülkelerinin en büyük zırh tedarikçilerinden olan Ankara merkezli savunma sanayii firması Nurol Teknoloji, Alman seramik hammadde üreticisi INDUSTRIE KERAMIK HOCHRHEIN (IKH) firmasının çoğunluk hissesini satın alarak ileri teknik seramik teknolojileri alanındaki liderliğini güçlendiriyor.

INDUSTRIE KERAMIK HOCHRHEIN (IKH), 1995 yılından bu yana inovatif ileri teknik seramik tozları geliştiriyor ve üretiyor. Yıllardır toz metalürjisi ve ileri teknik seramikler alanında birçok teknoloji devi için özel ürünler geliştiren IKH, seramik teknolojilerindeki uzmanlığı, yenilikçi yaklaşımı ve ince/ultra ince, oksit/oksit olmayan seramik tozlarına yönelik iki modern üretim tesisi ile ileri teknik seramik endüstrisinin önde gelen oyuncularından.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim BAYBAŞ, yaptığı açıklamada şirketin çoğunluk hissesini satın aldıklarını belirterek, yüzde yüz Türk sermayeli bir savunma sanayi firması olarak, kritik teknoloji üreten köklü bir Alman firmasını satın almalarının, Türk iş dünyası açısından da büyük öneme sahip olduğunu ve sektörleri açısından da bir ilk olduğunu ifade etti.

IKH şirketinin satın alımı ile birlikte Nurol Teknoloji’nin sadece balistik seramikler alanında liderliğini güçlendirmekle kalmayıp, elektronik sektörünün ve diğer teknoloji kritik sektörlerin ihtiyacı olan ileri teknik seramiklerde de dünyada öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

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IKH şirketi kurucusu Marco REINGER ise bu stratejik ortaklık için “Nurol Teknoloji’nin vizyonu ile büyüme potansiyelimizi daha da artıracağımıza inanıyoruz. Seramik endüstrisindeki deneyimimizle birleşerek, yeni ve inovatif projelere odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Bor Karbür (B4C), Silisyum Karbür (SiC), Alümina (Al2O3) gibi ileri teknik seramikleri kullanarak personel ile kara, hava ve deniz araçları için en hafif ve yüksek koruma seviyelerine sahip platform zırhları üreten Nurol Teknoloji için bu iş birliği, sadece bir şirket satın alması anlamına gelmiyor.

Aynı zamanda şirket, ileri teknik seramiklerdeki Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmayı ve bu alanda yenilikçi ürünler geliştirmeyi hedefliyor. Bu satın almanın, Türk Savunma Sanayii ve ileri teknik seramik endüstrisinin geleceğine yönelik büyük bir vizyon taşıdığı değerlendiriliyor.

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