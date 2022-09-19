  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sonunda bu da oldu! Eşcinsel sapkın sözde imam Türkiye'de konferans verecek
Gündem

Sonunda bu da oldu! Eşcinsel sapkın sözde imam Türkiye'de konferans verecek

Garanti Bankası, eşcinsellik propagandasına hizmet eden eşcinsel sapkın “İmam” Dr. Ludovic Mohamad Zamed’e İstanbul’da konferans verdirecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 23:59:00 - 2022-09-20 00:08:42
Sonunda bu da oldu! Eşcinsel sapkın sözde imam Türkiye'de konferans verecek

 Yeniakit.com.tr 

Batı’nın proje “imamı” eşcinsel sapkın Dr. Ludovic Mohamad Zamed, 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans verecek. Zamed’in konferansı Garanti Bankası ile ilaç firması BAYER ortaklığında organize edildi.

“İmam” ünvanı ile Avrupa’da pazarlanan bir sapkının Türkiye’de planlanan etkinliğine tepki yağdı.

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, Garanti Bankası’nın organizasyonunu şöyle değerlendirdi:

Normalde bir imam konuşacak olsa hop oturup hop kalkanlar ne hikmetse, Fransız projesi "eşcinsel imama" sponsor oluyor. Ben vazifemi yapıp olayı kamuoyuna sundum. Şimdi vazife devlet ricalinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23