Sonunda bu da oldu! Eşcinsel sapkın sözde imam Türkiye'de konferans verecek
Garanti Bankası, eşcinsellik propagandasına hizmet eden eşcinsel sapkın “İmam” Dr. Ludovic Mohamad Zamed’e İstanbul’da konferans verdirecek.
Yeniakit.com.tr
Batı’nın proje “imamı” eşcinsel sapkın Dr. Ludovic Mohamad Zamed, 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans verecek. Zamed’in konferansı Garanti Bankası ile ilaç firması BAYER ortaklığında organize edildi.
“İmam” ünvanı ile Avrupa’da pazarlanan bir sapkının Türkiye’de planlanan etkinliğine tepki yağdı.
Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, Garanti Bankası’nın organizasyonunu şöyle değerlendirdi:
Normalde bir imam konuşacak olsa hop oturup hop kalkanlar ne hikmetse, Fransız projesi "eşcinsel imama" sponsor oluyor. Ben vazifemi yapıp olayı kamuoyuna sundum. Şimdi vazife devlet ricalinde.