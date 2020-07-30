Sonuna mı geldi? Altın için kritik açıklama

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da, altında yaklaşık olarak 9 günlük bir yükselişin görüldüğünü ifade ederek "Altında yükselişin hız kestiğini gördük" dedi.

"Sonuna geldi"

Emtia tarafında altının 9 günlük yükselişinin yerini daha sakinliğe bıraktığını belirten Maviş, "Altını tetikleyen unsur ne? Belirsizlik. Altının geri çekilmesini sağlayacak yani altına satış getirecek unsur nedir? İşte pandemi sürecinin sona ermesi. Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi" ifadelerini kullandı.

"Altın düşüş için bahane arayabilir"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, emtia piyasalarında herhangi bir mantığa dayanan bir durum olmadığını ifade ederek, "Altının onsu 1900 dolarların altına sarkmak için yeni bahaneler arayabilir" diye konuştu.

Ons altın, 28 Temmuz tarihinde 1981 doları test ederek, gram altın ise 29 Temmuz tarihinde 444 lirayı görerek tarihi rekorlarını yaptı. Bu aşamadan sonra altın fiyatlarında bir durgunluk izleniyor.

30 Temmuz saat 14:21 itibariyle ons altın fiyatları 1954 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın fiyatları 438 liradan işlem gördü.