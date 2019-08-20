0553 313 94 23

"Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:- "Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"

20 Ağustos 2019 Salı 21:01
"Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz." dedi.

Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Erdemli Kaymakamlığını ziyaret etti. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Tatar, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, buradaki konuşmasında, Kıbrıs gazileri ve şehitleri sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türkiye'yle iş birliği içerisinde bulunduğunu aktaran Tatar, "Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle iş birliği içerisinde. Bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın korunması ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için Türkiye ile büyük mücadelemiz devam ediyor. Bu coğrafyada daha güçlü olabilmek için bu mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Ziyarette Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Tatar'a el dokuması yörük kilimi hediye etti.

Tatar, daha sonra Erdemli Belediyesi Kıbrıs Şehitlik Parkı’nı gezdi, yetkililerden park hakkında bilgi aldı.

Programı kapsamında Afrin şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine yapılan “Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi"ni ziyaret eden Tatar, burada çocuklarla sohbet ederek, şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Tatar, buradaki ziyaretinin ardından Erdemli'de düzenlenen bir futbol turnuvasına katılarak burada futbolcularla kısa süre top oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatar, daha sonra Avgadı Yaylası'ndaki adı "Rauf Denktaş Sokak" olarak değiştirilen yere tabela astı.

Avgadı Yaylası'nda Kıbrıslı ve yayla sakinlerine hitap eden Tatar, Türkiye'yle birlikte Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmalarında çok önemli noktalara gelindiğini söyledi.

Bu büyük başarıya beraber imza atıldığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de stratejik, denizlerde hak ve menfaatlerin korunması ile hava sahasında üstünlüğümüzün sağlanmasında daha da güçleneceğiz. KKTC halkının o topraklarda gelecek bulabilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere katkı ve desteklerine buradan minnet duygularımı ifade istiyorum. Artık bu saatten sonra başka dünya devletlerinin veya Avrupa Birliği içerisinde bazı muhaliflerin asla KKTC ile Türkiye arasında oluşan bağların kopartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gönül birliğimizin ve iş birliğimizin daha da yoğunlaştırılmasına vurgu yapmak istiyorum."

Türkiye'nin KKTC'ye desteklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Tatar, "Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik atılımları ve dünya ülkeleri arasındaki liderlik iddiaları bizleri çok mutlu etmektedir. Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise KKTC halkının refahını yükselmek ve ekonomik açıdan daha iyi noktalara gelmeleri için her anlamda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

KKTC'nin her zaman yanında olduklarını aktaran Su, "Gönüllerimiz ve kalbimiz bir. İlişkilerimizi daha ileriye götüreceğiz ve çok daha iyi bir noktaya gelmek için gayret edeceğiz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:01
  1. Erdemli
  2. Ersin Tatar
  3. KKTC
  4. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp
    1. Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı,..
    2. GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını
    3. Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere..
    4. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    5. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    6. Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2..
    7. Sri Lanka hükümetinden ordudaki..
    8. "Yemen'in parçalanma riski artıyor"..
    9. Lavrov'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü
    11. Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı..
    12. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı..
    13. G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve..
    14. MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya..
    15. Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları..
    16. Tıraş köpüğünü ev temizliğinde..
    17. İtalya'da hükümet krizi
    18. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5,..
    19. İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi..
    20. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    21. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    22. GÜNCELLEME - Balıkesir'de torun dedesi..
    23. Ağrı’da terör propagandasına 9 kişi..
    24. Başakşehir, Mahmut ve Mert ile..
    25. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
    28. Ankara'da otobüs kazası: 8 kişi yaralı
    29. Trabzonspor Atina'da
    30. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz