Sonuçlara nasıl bakılabilir? TOKİ kuralarında son nokta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

TUZLA İLE BAŞLAMIŞTI

Kura çekimi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçmişti. TOKİ sonuçları 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen bu kuraların tamamlanmasıyla noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansımıştı.

İKİ YILDA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28 bin 340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

BAŞVURU SAYISI BİR MİLYONU AŞTI

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı. TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı vasıtasıyla kontrol edilebilinecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

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