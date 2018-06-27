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Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil

Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti'yle oluşturulan Millet İttifakı'na girerek AK Parti'den 7, MHP'den 1 milletvekilinin Meclis'e girmesini engelleyerek; CHP'nin 5 , İYİ Parti'nin ise 3 milletvekili kazanmasını sağladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

SAADET PARTİSİ 668 BİN OY ALDI

 Milletvekili genel seçimine ilişkin YSK'dan yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı toplam oy sonuçlarına göre, AK Parti 20 milyon 980 bin 956 oy alarak yüzde 41.85'lik oy oranına ulaştı. CHP toplam 11 milyon 271 bin 240 ile yüzde 22.48 oranında oy aldı. HDP 5 milyon 867 bin 564 oy alarak yüzde 11.70, MHP 5 milyon 466 bin 775 oy ile yüzde 10.90, İYİ Parti 4 milyon 955 bin 994 oy ile yüzde 9.89, Saadet Partisi 668 bin 744 oy ile yüzde 1.33, HÜDA PAR 157 bin 315 oyla yüzde 0.31, Vatan Partisi 117 bin 631 oyla yüzde 0.23'lük oy oranına ulaştı. 

SAADET PARTİSİ'NİN BAĞIMSIZ SEÇİME GİRMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK TABLO

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.  Saadet Partisi, Millet İttifakına girerek AK Parti'den 7, MHP'den 1 milletvekilinin Meclis'e girmesini engelleyerek; CHP'nin 5 , İYİ Parti'nin ise 3 milletvekili kazanmasını sağladı.

Saadet Partisi'nin seçimlere bağımsız girmesi halinde oluşacak tabloda:

AK Parti: 302,

CHP: 141

MHP: 50

İYİ PARTİ: 40

HDP: 67 vekil çıkaracaktı.  

AK PARTİ'NİN KAYBI

Saadet Partisi Millet İttifakı'nda yer alarak 7 ilde AK Parti'nin birer vekil eksik çıkarmasına sebep oldu.

AK Parti, İstanbul 2. Bölge, Ankara 1. Bölge, Bartın, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ta toplam 7 vekil kaybetti. 

AK Parti'nin birer vekil kaybettiği İstanbul 2. Bölge, Bartın, Samsun, Şanlıurfa ve  Yozgat'ta CHP 5 vekil kazanırken, İYİ Parti Ankara 1. Bölge ve Samsun'da 2 vekil kazandı. 

MHP'NİN KAYBI

Saadet Partisi MHP'nin Trabzon'da İYİ Parti'ye 1 vekil kaybetmesine de sebep oldu.

SAADET PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKINDA YER ALSAYDI

Saadet Partisi CHP ve İYİ Parti ile ittifak yerine AK Parti ve MHP ile ittifak yapsaydı, yukarıda kaybedilen milletvekilleri korunduğu gibi, Muşta HDP'den 1 milletvekili ve Afyon Karahisar'dan 1 milletvekili AK Parti'ye geçecekti.  

Bu tabloda AK Parti 295 olan vekil sayısını 304'e, MHP 49 olan vekil sayısını 50'ye yükseltecekti.

Aynı senaryoda CHP'nin 146 olan vekil sayısı 141'e, İYİ Parti'nin 43 olan vekil sayısı 39'a, HDP'nin 67 olan vekil sayısı ise 66'ya düşecekti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
  1. Bartın
  2. Yozgat
  3. Şanlıurfa
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. İstanbul
  9. Ankara
  10. Afyon
  11. saadet partisi
  12. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • kayıkayı11 sa önce
    SORSAK EN DİNDAR MÜSLÜMAN BİZİZ DERLER. ULAN KİME HİZMET ETTİNİZ ŞİMDİ..NELER NELER DİYECEĞİMDE DİYEMİYORUM LA HAVLE.MEVLAM BİLDİĞİ YAPSIN SİZİ NE DİYEYİM.
  • adam gibiadam gibi8 sa önce
    yüzde 1,34 alarak sıfır çektiniz diyen zihniyet chp ve iyi partiye 8 milletvekili seçtirdiniz diyor :)) saadet partisinin tüm illerde aldığı oy oranı yüzde 1 ila 2 civarı .. oysa chp ve iyi partinin oy oranlarının toplamı nerdeyse tüm ilerde milletvekili çıkarabilicek çoğunluğu aşıyor.. iddanızda doğruysanız.. il il chp ve iyi partiye kazandırdığımız milletvekillerinin oy oranlarıyla beraber ve kaç bin oy alarak verdiğimizi açıklayın...o maşherde kim ak kim kara belli olacak...
  • laz1461laz14617 sa önce
    kına yakarsınız ...
  • memduhmemduh11 sa önce
    hakkımızı helal etmiyoruz ahirette görüşürüz inşallah orada ne diyecek orada kıvırma yok yalan yok saf temiz Müslüman kardeşimi aldatma yok zaten yapamazçünkü dili,eli,gözleri ve bütün azaları konuşacak biz o güne inanıyoruz iman ediyoruz bu ümmete yapılan zulumün cezasını inşallah kendisi ve ona uyanlardan alacağız inşaallah
  • halil45halil454 sa önce
    bence chp fetö cok güclendi artik acikca tele1 tv de erdogana hitler diyorlar
  • Ali HaydarAli Haydar8 sa önce
    ESERİNİZLE ÖVÜNÜN MÜSLÜMANLARIN YÜZKARALARI. BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI?
  • mevlütmevlüt11 sa önce
    bu münafık gavur gavurdan beter...
  • ibrahimibrahim11 sa önce
    BİLİYORDU BÖYLE OLACAĞINI ISPANAKÇI TEMEL AMCA..HELE Bİ SÖYLE KAÇ PARA ALDIN TEMELSİZ temel...?....söyle söyle...yerin kulağı var derler nasılsa çıkacak meydana...tükürsem suratına yazık tükrüğüme...
  • Mahmut Mahmut 11 sa önce
    Allah sana ve senin peşinden gidenlere cezasını verir inşallah.
  • AbdoAbdo10 sa önce
    Basiretsiz molla. Biz vatandas olarak her şeyi görüyoruz da bu adam proje değilse(bana gore safdemeyelimde inatci müslumanlari kandirmak için konulmuş piyon)niye göremiyor.be hey akilsız ittifak kurarım ama 10 mvekilimi 1.siradan aday yapacaksin diye şart koşsana adın gibi biliyon baskan adayi olamayacağını sende mv. olsaydınya.Ama Allaha hesab nasıl vereceksin bilmiyorum.Ey molla
  • alperalper11 sa önce
    Allah senin bin türlü belanı versin iblis melun sana müslüman diyenlerinde Allah belalarını versinler
  • gonyalı gonyalı 10 sa önce
    ula cemal sen sarhoşmusun ula yallı gidi herkesten öce onu cağırdı reis.Ama o sakallı hükümeti bana teslim etmedikce sizinle ittifak yapmam dedi,Ayrıca gerine kına yak.Chp ile haşrolasın
  • kalelikaleli6 sa önce
    şimdi kına yakmışlardır.zaten amaçları da oydu.öyle olmuş.baştan dedik bunlarla ilgili yasa çıkarın bu sıfır çekenler az oy alıp milletin kafasını kurcalayanlar kapatılsın seçimlere girmesinler.bundan sonrabir yasa ile baraj sorunu olan bu ufak tefek şeyler seçimlere girmemelidir.baraj sorunu olanlar seçimlere girmezse seçim daha sağlıklı olur.
  • HayriHayri10 sa önce
    Basiretsiz molla. Biz vatandas olarak her şeyi görüyoruz da bu adam proje değilse(bana gore safdemeyelimde inatci müslumanlari kandirmak için konulmuş piyon)niye göremiyor.be hey akilsız ittifak kurarım ama 10 mvekilimi 1.siradan aday yapacaksin diye şart koşsana adın gibi biliyon baskan adayi olamayacağını sende mv. olsaydınya.Ama Allaha hesab nasıl vereceksin bilmiyorum.Ey molla!Kınayı yaktınmı?Gözün aydın oldumu?Secimden once gorüstüğum sadetlilere yalvardım yapmayin eeyin diye.Simdi taptığı putunu dayanamamış becermiş adamlarar gibi bakıyorlar..(hiç ayıp değil bunlarlamı islam kardeşliği yapacağim)
  • FATİHFATİH10 sa önce
    buna oy verenin dindarlığından vetürk , lüğünden şüpheduyarım ....
  • adam gibiadam gibi9 sa önce
    yüzde 1,34 alarak sıfır çektiniz diyen zihniyet chp ve iyi partiye 8 milletvekili seçtirdiniz diyor :)) saadet partisinin tüm illerde aldığı oy oranı yüzde 1 ila 2 civarı .. oysa chp ve iyi partinin oy oranlarının toplamı nerdeyse tüm ilerde milletvekili çıkarabilicek çoğunluğu aşıyor.. iddanızda doğruysanız.. il il chp ve iyi partiye kazandırdığımız milletvekillerinin oy oranlarıyla beraber ve kaç bin oy alarak verdiğimizi açıklayın...o maşherde kim ak kim kara belli olacak...
  • mert memetmert memet10 sa önce
    adamlar ince ince hesap yapmış 7 mille vekili akparti 302 olacaktı ama şimdi 295temelde ingiliz anahtarı olarakgörevini başarmış ingitereden kraliçeden nişan alır yakında
  • cCccCc11 sa önce
    Şimdi chp ve ip milli görüşcümü temel
  • Secih BaşaranSecih Başaran10 sa önce
    +KARARSIZ BİRÇOK SEÇMENİN OYUNU DA ALACAKTI, +AKPARTİDEN İP GİDEN OYLARI ALIRDI. +AKPARTİ VE HDP ARASINDA KALIP HDP KAYAN OYLARI DA ALIRDI.. KÜÇÜK KÜÇÜK YÜZDELERİ TOTALDE BÜYÜK RAKAMLARI YARATIRDI. KELEBEK ETKİSİNİ KİMSE HESAPLAYAMAZ. SP CUMHUR DA OLSAYDI CHP,HDP BU KADAR RAHAT DESTEK VEREMEYECEK HDP BARAJ ALTI KALMASINA NEDEN OLACAKTI. BÜTÜN BU HESABI YAPAN ÜST AKIL BUNLARI ÇOK GÜZEL TEZGAH LIYOR. BİLGE GEÇİNEN SÖZÜM ONA MİLLİ GÖRÜŞÇÜ BUNU CHP YE PASPAS YAPIYOR.
  • meçulmeçul9 sa önce
    bu soysuzlara vatan hainlere satılmışlara inana zavallı müslümanlar allah sana akıl fikir vermiş irade vermiş kör kuyuya talamayan müslüman bunlara bilebile oy verdi verilen her oyda vebal vardır hdp chp iyi partiye lmaşalık oldunuz bütün işlenen suçlara ortak oldunuz allah en iyi doğru bilendir hesap günü görülecektir....
  • Cemal GüngörCemal Güngör11 sa önce
    Saadet Partisini Adam Yerine koyup Cumhur İttifakına Almayanlara BÜYÜK DERS OLSUN.
  • Yunus16Yunus1612 sa önce
    İNGİLİZ ANAHTARI GÖREVİNİ YAPTI.
  • nn5 sa önce
    İş mahşere kalırsa beladan sende kurtulamazsın çünkü bunca chep zihniyetleri darbe darbe kanıksamis ne çocukları duzgun dini inancını okuttum neileti gidebildiğin AYAK bağlarıyla avrupaya pKK ilebirlikte saftutarak vatanın milletin yucel misiniz engelledinizzalimlere bir oldunuzbu az az para sizinde yakar merak etme şimdi vicdanlar konuşur huzurkonusurruhun nerede durduğuhuzurlu olup olmaldığını ilerde göreceksin merak etme
  • Boran sahinBoran sahin7 sa önce
    Sakallı kopek
  • A.YücelA.Yücel11 sa önce
    SP kendi amblemi ile cumhur ittifakına katılsaydı, Ak Partiden eksilen oyların çoğu SP ye gidecekti. En az yüzde 5-7 oy alacak ve belki 30 kadar vekil çıkaracaktı. İttifak görüşmesinde devletin anahtarını SP ye teslim edin dedilerse, kendileri kaybetmiştir. CHP ile ittifak yaparak 3 vekile razı olmuşlardır. İstifa ederek SP yi temsil edecekler mi, CHP vekili olarak devam edecekler mi, ilerde göreceğiz. Ak Partili Akit okuyucularının sövmelerini, hakaretlerini, münafık yakıştırmalarını doğru bulmuyorum. Herkesin siyasi tercihine saygı duymalıyız. Kul eliyle işleyen Allah'ın takdiridir. Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
  • MuzafferMuzaffer10 sa önce
    Ülkesinin hayrı ve selameti için çalışan Saadet Partisi gibibugüzel İnsanlara yaptığınız iftira ve karalama ve türlü çirkinliklerinizi Ancak bu şekilde kapatabilirsiniz fakat vicdanınız da oluşan acı yara peşinizi bırakmayacaktır. iftira ve üzerimize attığınızasılsızTüm pislikleriniz sebebiyle sizlerehakkımıAslahelal etmiyorum Rabbim inşallah bu hesabı ahirete bırakmaz Aksi halde bu pisliklerin izi giderecek bir bağışlama mız olmayacaktır. Rabbimden dileğim aynı 28 Şubat Medya acılarına aynı Feto deyyus una yaptığı gibi bu dünyada bu pisliklerin izin hesabını sizden sorması dir. Ey Akit cenahı Sizi Allah'a havale ediyorum şirretlerin hakkından gelecek olan tek güç sahibi yalnız Allah celle celalühüdür.
  • MunzurMunzur8 sa önce
    Gitmeden kinasıni yaksin da gitsin
  • OguzOguz9 sa önce
    Tayyib Erdoğana oy verip akpartiye oy vermiyorsak başkalarını suçlamak karalamak yerine kendimizi sorgulamamız daha insani bence. Başkasını suçlamak işin kolayına kaçmaktır bu da insanın kendisini görmemesine sebeb olur. Saadet gitti CHP ile ittifak yaptıysa Saadeti suçlama yerine biz niye CHP nin yaptığını biz niye yapamadık diye kendimizi sorgulamamız lazım. Ama kibirden yanımıza gelinmiyor ki
  • YağmurYağmur11 sa önce
    Temel amca kına yaksın
  • yaşar karayaşar kara10 sa önce
    Kripto başkan görevini yaptı
  • vedatvedat11 sa önce
    kemal iki gün düşündü kaybeden ak parti dedi. bu üç gündür düşünüyor. bakalım ne yumurtlayacak.
  • hüseyin hüseyin 10 sa önce
    sakalından utan! siyaseten perişan olasınız.
  • Adem EvliyaAdem Evliya11 sa önce
    "Sağladı" değil, "yol açtı" denir. ...
  • Mesut SarpMesut Sarp12 sa önce
    Evvelden tersi oluyorken sesimiz cikmiyordu, şimdi kızıyoruz. Zaten şu rahmetlik Erbakan sağlığındayken kendi şimdide partisi kimseye yaranamadı gitti bi türlü vesselam...
  • nn5 sa önce
    İş mahşere kalırsa beladan sende kurtulamazsın çünkü bunca chep zihniyetleri darbe darbe kanıksamis ne çocukları duzgun dini inancını okuttum neileti gidebildiğin AYAK bağlarıyla avrupaya pKK ilebirlikte saftutarak vatanın milletin yucel misiniz engelledinizzalimlere bir oldunuz
  • zülfikar64zülfikar6410 sa önce
    Tüm Türkiye tüm dünya seninle gurur duyuyor Temel dede büyük iş yaptın. yarın bugünü torunlarına nasıl anlatacaksın. memleketi oyları nasıl peşkeş çektiğini rahmetli Erbakan Hocaya (mekanı cennet olsun) nasıl izah edeceksin. yaşın KEMALE ermiş. ZANNETMEKİ UNUTULACAK. Yazık yazık çok yazık. Allah var gam yok.
  • UykucuUykucu11 sa önce
    Temel kime ve kaca satildi acep?
  • fetösavarfetösavar5 sa önce
    şeker fabrikalarını sattık adamları kaçırdık...yoksa bize geleceklerdi bunlar cumhur ittifakını düşünsene AKP MHP SP BBP tam merkez sağ
  • kalelikaleli5 sa önce
    fos çıktılar burunları fena sürttü.bu yeter onlara.çok havalara girmişlerdi ama sonlarının hüsran olacağını söyleye söyleye dilimizde tüy bitti.müstehak oldu bunlara.
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