Sonuç şaşırtıcı: Japonya’da ‘hafıza silme’ deneyi yapıldı!

Japonya Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, yakın dönem hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Elde edilen bu başarı, 'Man in Black' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmlerinde de işlenen 'hafıza silme' konusunu akıllara getirdi. Bu durumun ne kadar etik olduğu ise ayrı bir tartışma konusu...