  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Orhan Gencebay'dan çarpıcı "döviz" yorumu: Türkiye'yi soymak istiyorlar

Nereden nereye! Türkiye'nin ambulans uçakları 53 ülkeye uçtu

Metin Akpınar geri vites yaptı özür diledi! Muhalefetin 2023’ü kazanacak oyunun olmadığını itiraf etti

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

ANKA için imzalar atıldı! Bir ülke daha Türkiye'yi seçti

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

Bu işte bir terslik var! Milli Gazete, Halk TV’deki Temel Bey’i niye görmedi?

HDP ve CHP'nin el ele olduğu eylemde cinayete teşvik!İnsanlık düşmanı Feminaziler iyice azdı
Teknoloji Sonuç şaşırtıcı: Japonya’da ‘hafıza silme’ deneyi yapıldı!
Teknoloji

Sonuç şaşırtıcı: Japonya’da ‘hafıza silme’ deneyi yapıldı!

Japonya Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, yakın dönem hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Elde edilen bu başarı, 'Man in Black' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmlerinde de işlenen 'hafıza silme' konusunu akıllara getirdi. Bu durumun ne kadar etik olduğu ise ayrı bir tartışma konusu...

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:30:00 -
Sonuç şaşırtıcı: Japonya’da ‘hafıza silme’ deneyi yapıldı!

Kyoto Üniversitesi’nde deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışma, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

Henüz deney aşamasında olan çalışmada ilk defa yakın dönem belleğini silebilmek üzere bir kimyasal kullandı.

Tıp dünyasında önemli bir gelişme olabilecek bu araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Beynimizdeki hafıza merkezi, ‘hipokampüs’ dediğimiz bir bölge. Bu araştırmada deney hayvanlarına hipokampüsteki sinir iletişimini sağlayan bölgede kullanılan ‘kofilin’ maddesini, ‘supernova’ denilen ve ışık verince parlayan bir maddeyle birleştirip, adenovirüs taşıyıcılığı kullanarak hayvanların beynine enjekte ettiler. Daha sonra hayvanların gözlerine ışık tuttular. ‘Supernova’ denilen madde, etrafa oksijen yayıyor ve diğer kimyasalları bozuyor. Adenovirüsü taşıyıcı olarak kullanmalarının nedeni masum bir virüs olması. Bu teknolojiyle şuna bakılmış; her halükarda deney hayvanlarının öğrendikleri, bu işlemden sonra ertesi gün tamamen siliniyor. Farelere görevler veriyorlar fakat bunlar siliniyor” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı
Gündem

İzmir açıklarında ölüyorlardı! 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği ve Türkiye kara sularına..
CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz
Gündem

CHP'li İmamoğlu'nu böyle tokatladı: Ulaşımda da sıfır çektiniz

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti döneminde yapımına başlanan metro projelerinin CHP‘li İBB Başkanı Ekrem İmamoğl..
Adana'da gol sesi çıkmadı
Spor

Adana'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay