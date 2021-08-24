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Gündem Sonuç Gürdeğir kim? Rodi Çevlik yakalandı mı?
Gündem

Sonuç Gürdeğir kim? Rodi Çevlik yakalandı mı?

Rodi Çevlik kim? İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in yakalandığını duyurdu. Peki, Sonuç Gürdeğir kim?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:11:00 -
Sonuç Gürdeğir kim? Rodi Çevlik yakalandı mı?

İçişleri Bakanlığı, terörist Sonuç Gürdeğir’in İstanbul’da yakalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi terör örgütü üyesi bu kişinin hangi görevde olduğunu, hangi olaylarda adının geçtiğini araştırmaya başladı.

Sonuç Gürdeğir kim? Rodi Çevlik yakalandı mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Gürdeğir'in, 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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