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Medya Sonra fena madara olursun Emin! Çölaşan’dan iddialı çıkış
Medya

Sonra fena madara olursun Emin! Çölaşan’dan iddialı çıkış

Yeniakit Publisher
2023-05-12 15:11:00 - 2023-05-12 15:34:37
Sonra fena madara olursun Emin! Çölaşan’dan iddialı çıkış

Her seçim öncesi atıp tutan, ancak sandıktan AK Parti çıkınca bir anda dut yemiş bülbüle dönen Emin Çölaşan, yine “temennilerini” dile getirdi.

Her seçim öncesi atıp tutan, ancak sandıktan AK Parti çıkınca bir anda dut yemiş bülbüle dönen Emin Çölaşan, yine “temennilerini” dile getirdi. 

Sözcü gazetesindeki yazısında, her zaman olduğu gibi bir defa daha “AK Parti bu kez gidici” ifadelerini kullanan Çölaşan, özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine şunun şurasında sadece iki gün kaldı.

Aslında biz bu tarihi yıllardan beri bekliyorduk.

Kafalarımızda çok önemli bir soru vardı.
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Bunca acı gerçekler ortada iken bu iktidar gidecek mi kalacak mı?

14 Mayıs bu soru açısından anahtar kelime oldu. Ancak bu kez koşullar epeyce değişik.

Yaşadıkları telaş, korku ve paniğe bakarsanız Abbas yolcu gibi görünüyor.

Büyük farkla hezimete uğrayacaklarını söylemek belki abartı olur ama az farkla gidecekler gibi.

Geçmiş yılların, geçmiş seçimlerin rahatlığı bu kez yok.

Büyük bir korku yaşıyorlar.

Buna panik de diyebiliriz.. (…)"

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