Şönim nedir? Şönim ve "Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi"

ŞÖNİM bünyesindeki hizmetlerden ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanabilmektedir.

ŞÖNİM nedir? ŞÖMİN ne işe yarar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ve beraberindeki çocukların, maruz kaldıkları her türlü şiddetten korunması, gereken tedbirlerin alınması, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve nedenlerinin araştırılması için hizmettir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının daha nitelikli hizmet almasının sağlanması amacıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde görevli personele “Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi” vermeye başladı.

ŞÖNİM ve kadın konukevi personeline "Pozitif Psiko-Terapi Eğitimi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevleri ve ŞÖNİM’lerde bir taraftan kadınları güçlendirme çalışmaları yaparken, bir taraftan da görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmaları yürütüyor. Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamını kurgulayabilmesi amacıyla personele yönelik eğitim programlarına devam eden Bakanlık, bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nda yer alan meslek elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Bakanlık, UNICEF işbirliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi vermeye başladı. İlk başta 40 ilde görevli meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.



Eğitimlerde neler öğreniyorlar?

Eğitimlerde ŞÖNİM ile kadın konukevlerindeki meslek elemanları, hizmet alanların gelişimlerini, sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini arttırmayı destekleyici bilgilerin nasıl verileceğini, gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde nasıl yardımcı olacaklarını ve hizmet alanın olumsuz düşüncelerini pozitif olarak tekrar yorumlamayı öğreniyorlar.