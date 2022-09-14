Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi! "Dejavu yaşamaktan sıkılmadınız mı?"

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Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü köşe yazısında CHP yandaşı muhaliflere "Tarkan" eleştirisinde bulundu.

CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in Kurtuluşu etkinliği kapsamında kentte "Tarkan" konseri organize etti.

Konsere önce Gündoğdu Meydanı'nda yer açmak için sökülen ağaçlar damga vurdu. Ağaçların kökünden sökülmesine sözde yeşil severlerin sessiz kalışı, muhalefetin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Öte yandan "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlar konserin düzenleneceği alana yakın apartman balkonlarını, tekneleri binlerce lira ödeyerek kiraladı.

Geceye damga vuran son olay ise etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hadsiz hakareti oldu.

Muhalefete "seçim" hatırlatmalı Tarkan göndermesi!

Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan muhalefete beklenmedik bir "Tarkan" çıkışı geldi. Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ilk başvuru gününün ilk saatlerinde yüzbinlerce kişinin ilgilendiği TOKİ Projesi'ni gündeme getirdi.

Yalçın yazısında, "Bizim Mahalle gündeminde hâlâ Tarkan konseri varken, Erdoğan dün 250 bin konut, 100 bin arsa, 10 bin dükkan satış projesini açıkladı. Sizce sandık için hangisi etkili? Sahi... Dejavu yaşamaktan yorulmadınız mı?" dedi.

Ertuğrul Özkök de Tarkan konseri için kaleme aldığı yazısında, bir ücretsiz halk konserine bel bağlamış, "Dünyada ilk 5’e giren konser." övgüsünde bulunmuştu.