  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Fındık olmazsa Ferrero da olmaz!'

Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Herkesin merak ettiği soru! TOKİ kurasında hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?

Adnan Oktar'ın duruşmasında mide bulandıran hareket! Sen manyak mısın be bacım?

MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist Türkiye'ye getirildi İşte son görüntüleri…

Muharrem İnce, o "lidercik"le buluştu! Tutmayın küçük enişteleri

8 ortaklı 6'lı masa şimdi ayvayı yedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6’lı masa talimatı!

Halbuki iki tane heykel dikseydi ayakta alkışlarlardı! CHP halka yapılan hizmeti aşağıladı

TOKİ Başkanı, “Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?” sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Bir ilimizde petrol heyecanı! Bölge sakinleri çıkacağından emin
Medya Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi! "Dejavu yaşamaktan sıkılmadınız mı?"
Medya

Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi! "Dejavu yaşamaktan sıkılmadınız mı?"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in organize ettiği "Tarkan" konserini gündeme getiren Sözcü yazarı Soner Yalçın, kendi yandaşlarını tokat gibi sözlerle eleştirdi. Yalçın CHP yandaşları, "Dejavu yaşamaktan yorulmadınız mı?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 14:32:00 - 2022-09-14 14:38:00
Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi! "Dejavu yaşamaktan sıkılmadınız mı?"

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Soner Yalçın bugünkü köşe yazısında CHP yandaşı muhaliflere "Tarkan" eleştirisinde bulundu.

CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in Kurtuluşu etkinliği kapsamında kentte "Tarkan" konseri organize etti.

Konsere önce Gündoğdu Meydanı'nda yer açmak için sökülen ağaçlar damga vurdu. Ağaçların kökünden sökülmesine sözde yeşil severlerin sessiz kalışı, muhalefetin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Öte yandan "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanlar konserin düzenleneceği alana yakın apartman balkonlarını, tekneleri binlerce lira ödeyerek kiraladı.

Geceye damga vuran son olay ise etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hadsiz hakareti oldu.

Muhalefete "seçim" hatırlatmalı Tarkan göndermesi!

Sözcü yazarı Soner Yalçın'dan muhalefete beklenmedik bir "Tarkan" çıkışı geldi. Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ilk başvuru gününün ilk saatlerinde yüzbinlerce kişinin ilgilendiği TOKİ Projesi'ni gündeme getirdi.

Yalçın yazısında, "Bizim Mahalle gündeminde hâlâ Tarkan konseri varken, Erdoğan dün 250 bin konut, 100 bin arsa, 10 bin dükkan satış projesini açıkladı. Sizce sandık için hangisi etkili? Sahi... Dejavu yaşamaktan yorulmadınız mı?" dedi.

Ertuğrul Özkök de Tarkan konseri için kaleme aldığı yazısında, bir ücretsiz halk konserine bel bağlamış, "Dünyada ilk 5’e giren konser." övgüsünde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23