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Soner Yalçın: Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı...

Sözcü yazarı Soner Yalçın, gönlündeki Cumhurbaşkanı adayının Yalçın Küçük olduğunu söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:01
Soner Yalçın: Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı...

Karamollaoğlu ve Perinçek YSK'da 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurmuştu. Şener ismi ise CHP'nin yarın açıklayacağı adaylar arasında konuşuluyor.

Soner Yalçın gönlündeki cumhurbaşkanının ise Yalçın Küçük olduğunu söyledi.

Yalçın'ın "Benim adaylarım" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Güç olan, hayal gücüdür. Geleceği öldürmemek, proje üretmek/tasarlamak kuşku­suz zordur ama gereklidir.

Ve…

Kuracağınız yapı-proje-sistem neyse onu önce yürekten istemeniz şarttır! Yeni top­lumsal düzenin öncüsü olma­nız tek koşuldur.

Düşünsel yaratıcılık olmadan zafer kazanılmaz.

Bu sebeple 'kişi' de­ğil “program” diyorum…

İlla isim istiyorsanız:

Abdüllatif Şener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek arasında hangisi cumhur­başkanı adayı olursa ona oy vermeyi düşünüyorum…

Gönlümdeki cumhurbaşkanı ise, Yalçın Küçük!"

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 11:01
  1. soner yalçın
  2. yalçın küçük

YORUM YAZ

  • cccihadddcccihaddd29 dk önce
    bah bah temel e oy verecekmiş ikiyüzlülüğe bak
  • BetoBeto43 dk önce
    Soner sen kafayi yemissin be..!
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