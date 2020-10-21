Soner Yalçın döküldü! "Mustafa Akıncı sana söylüyorum, 'sol kafa' sen anla"

Soner Yalçın, Sözcü'de kaleme aldığı 'Bizim Sol' başlıklı yazısında CHP'lilere yüklendi.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar kazandı. Seçimi kaybeden Rum kuklası Mustafa Akıncı ise siyasi kariyerini noktaladı.

CHP yandaşı Soner Yalçın, KKTC'deki seçimlerinden bir takım dersler çıkarılması gerektiğini kaydederek her seçim hüsrana uğrayan partisine ve CHP seçmenine açık mesajlar yolladı.

İşte Soner Yalçın'ın o ifadeleri:

Bizim ‘sol'un Kıbrıs seçiminden çıkaracağı ders yok mu?

Önceki seçimde yüzde 60.5 oy alan solcu Mustafa Akıncı, bu seçimi de kesin kazandığını düşünürken neden kaybetti?

Kıbrıs seçim bize neler anlatıyor?

Çıkarılacak dersler var:

Marksist Frankfurt Okulu, toplum davranışlarının yönetime/iktidara verdiği tepkiler hakkında çalışmalar yürütüp siyasi bir kavram buldu: Politik psikoloji.

Amaç, seçmeninin siyasal kararları altında yatan zihinsel süreci incelemekti.

Amaç, kitlelerin siyaset üzerindeki psikolojik etkisinin varlığını ortaya çıkarmaktı.

Sigmund Freud'un psikanalitik yaklaşımı politikanın da konusuydu artık! Yani, siyasal-toplumsal olaylara bakışı- değerlendirmeleri psikolojik bir pencereden de ele almak gerekiyordu.

Mesela… Seçmenin “kısa yol tuşu” vardı; karar verirken zihni, geçmişteki örneklere başvuruyordu! Toplumlar da böyleydi; geçmişten destek aldıkları kolektif hafızaya sahipti.

Tarihsel olaylardan dine, dilden geleneğe bu hafıza, toplumsal kimliği de oluşturmaktaydı. Örneğin, dünün korkuları doğrudan toplumun kimliğine işleniyordu. Ki bu, günümüz politik algıların oluşmasında önemli etkiye sahipti.

Evet: Nesilden nesile aktarılan bu zihinsel hafızayı/kültürel arşivi yok sayarak siyasette başarı kazanılmazdı. Yaraların belleğini silmek kolay değildi…

Kıbrıs Türkü'nün hafızasında canlı büyük travmayı göz ardı edip “Türk Ordusu çekilsin”, “Gerekirse toprak veririz” deyip teslimiyeti savunarak seçimi kazanmak mümkün olmazdı.

Bu, politik psikolojiyi hiç bilmemekti…