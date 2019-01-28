Soner Özimer kimdir nerelidir? CHP Fatih belediye başkan adayı Soner Özimer

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Fatih belediye başkan adayı Soner Özimer oldu. Peki, Soner Özimer kimdir? Soner Özimer kaç yaşında? Soner Özimer nereli? Soner Özimer hangi görevlerde bulundu?

Soner Özimer kimdir?

1967 Kırklareli doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Fatih’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1994 tarihinde mezun oldu. 1996 yılında kısa dönem askerlik görevinden sonra Mali Müşavir olarak çalışma hayatına atıldı. 2003 yılından bu yana Sirkeci’de kendine ait mali müşavirlik bürosunda mali müşavirlik yapmaktadır. 2004/2009 Yılları arasında Fatih belediyesi Meclis Üyesi olarak Ve Bütçe komisyon üyesi olarakgörev yaptı. 2009/2014 Yılları arasında Fatih belediyesi Meclis Üyesi olarak Ve Bütçe komisyon üyesi olarak görev yaptı.ayrıca 3 kez deentim komisyonu üyesi oldu. 2011/2014 Yılları arasında İstanbul B.Şehir Beld.Meclis üyesi olarak ve Plan Bütçe komisyonu üyesi olarak görev yaptı. İlçe Yöneticii olarak 2 yıl görev yaptı. 2014 yılında tekrar Fatih Beld. Meclis üyesi olarak seçildi ve Bütçe komisyonu üyesidir.Grup başkan vekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.