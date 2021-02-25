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Yerel Sondaj kuyusundaki buhar alev alınca doğal gaz sanıp sevindiler
Yerel

Sondaj kuyusundaki buhar alev alınca doğal gaz sanıp sevindiler

Adıyaman'da bahçesine sulama için sondaj yaptıran vatandaş, borudan gelen buhar alev alınca doğal gaz bulduğunu sanarak sevindi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:12:00 -

Adıyaman'ın Yaylımlı köyü sakinlerinden Mehmet Kaya, bahçesine sulama suyu için sondaj vurdurmak istedi. Birkaç gün önce İbrahim Gündüz tarafından başlayan sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaşıldı.

Çakmakla kontrol ettiler

Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar gibi bir şey fark ettiler. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi. Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Köylü vatandaşlar su ve alevleri bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnceleme sonucu belli olacak

Köylü vatandaşlar 'doğal gaz bulduk' diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.

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