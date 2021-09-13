Sonbaharda cildinize yapacağınız dokunuşlar

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, Sonbahar da ani hava değişiklikleri ile birlikte ciltte görülen reaksiyonlara karşı yapılması gereken 7 maddeyi anlattı.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir sonbahar döneminde cilt İçin yapılması gereken maddeleri sıraladı. Dr. Aldemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz döneminde yoğun güneş maruziyeti ile yıpranan cildimiz, sonbaharın gelmesiyle birlikte ani ısı ve nem değişiklikleri sonucunda savunmasız kalabilir. Ani hava değişimlerine bağlı olarak ciltte yoğun bir kuruma meydana gelir. Yoğun kuruluğa bağlı olarak kaşıntı, kepeklenme ve hatta yaralar ile giden egzama lezyonları oluşabilir. Düzenli olarak nemlendirici kullanımı ve nem aşıları ile oluşabilecek bu durumlar ortadan kaldırılabilir. Ancak nemlendirici cilt tipine uygun seçilmeli, yağlı ve akneye meyilli ciltlerde su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir’’ dedi.

Dr. Aykut Aldemir, yaz döneminde maruz kalınan güneşin etkilerinin sonbahar ayında gözle görülür hale geldiğini belirterek, “Cilt yaşlanması, kırışıklıklar ve lekelerin en önemli nedeni güneştir. Yaz dönemi boyunca güneş maruziyetine bağlı olarak artarak giden bu durumlar, sonbahar başlangıcında gözle görülür vaziyette problem teşkil eder. Retinoik asit içeren medikal kremler, peeling, mezoterapi, lazer ve altın iğne radyofrekans uygulamaları ile yüz güldüren sonuçlar elde edilebilmektedir. Ani iklim değişikliklerine bağlı olarak sivilce problemlerinde artış olmaktadır. Ancak ülkemizde okulların bu dönemde açılması ve buna bağlı stres faktörünün yönetimi için aileler elinden gelen özveriyi göstermelidir’’ şeklinde konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aldemir, sonbahara geçişte ani hava değişikliği nedeniyle ciltte alerjik reaksiyonlar meydana geldiğini söyleyerek, “Yaz mevsiminden sonbahara geçiş dönemlerinde ani hava değişimlerine bağlı olarak artan viral ve bakteriyel enfeksiyonlara ve bu enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlara bağlı olarak döküntü ve alerjik reaksiyonlar meydana gelebilmektedir. Kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklıklarla giden bu durumlarda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Stresle tetiklenen kronik bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı güneşle azalırken, sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte şiddetini artırmaktadır. Ayrıca bu mevsimde oluşan gribal enfeksiyonlar hastalığı tetikleyebilmektedir. Genellikle diz, dirsek ve saçlı deride kızarıklık ve sedef renginde kabuklanmalar hastalığın tipik görüntüsünü oluşturmaktadır. Sedef hastalığı için düzenli olarak dermatoloji uzmanı tarafından takip altında bulunulmalıdır’’ ifadelerini kullandı.