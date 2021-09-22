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Yaşam Sonbahar mevsimi ayları hangileridir?
Yaşam

Sonbahar mevsimi ayları hangileridir?

Sonbahar mevsimleri | Eylül ayıyla birlikte havalar serinlemeye başladı. Pek çok kişi sonbaharın ne zaman sona ereceğini ve kış mevsiminin başlamasına kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, güneş yarım kürede sonbahar hangi mevsimlere denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:43:00 -
Sonbahar mevsimi ayları hangileridir?

Eylül ayıyla birlikte sonbahar başladı. Ağaçların yapraklarını dökmesi, havanın soğumaya başlaması gibi sebeplerden dolayı sonbahar edebiyatta her daim ayrılığın, hüznün mevsimidir. Pek çok kişi sonbahar mevsimlerini araştırıyor. Peki, güney yarım kürede sonbahar ne zaman başlayacak?

Sonbahar mevsimi ayları hangileridir?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

Sonbaharda gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

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