Sonbahar dönemi 3 ay faizsiz tarımsal girdi satış kampanyası
Ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimize zamanında, güvenilir ve uygun fiyatlarla tarımsal girdi sağlayarak ülke tarımına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, 2024 yılı sonbahar döneminde üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek amacıyla 21 Eylül- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası düzenlenecektir.
Türkiye genelindeki 2.000’e yakın Tarım Kredi Kooperatifinde;
- Kampanya süresince yapılacak; Kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilerimize 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sunulacaktır.
- Karma hayvan yemi satışlarında ise üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 ay faizsiz satış yapılacaktır.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçinin yanında yer almaya devam edecektir.