SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında çıldırdı: Yeter artık 25, 25, 25
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir canlı yayında CHP'yi yerden yere vurdu. Bayrakçı, CHP'nin yanlış yönetildiğini belirterek, '25 senedir yüzde 25 alıyorsun. Yeter artık yüzde 25'i artık rüyamda göreceğim" dedi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin mevcut durumda iktidara gelmesinin zor bir durum olduğunu söyledi.
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te darbe tartışmalarına ilişkin konuştu.
Hakan Bayrakçı, "25 senedir yüzde 25 alıyorsun. Bu yüzde 25'i arttıracak adamları partiye getirmiyorlar. Oy oranını aynı oranda tutan adamlar partide görev alıyor. Gece, gündüz yüzde 25 alıyorsunuz. 3 puan fazla alsın diye seçmen ve delegeler ölüp ölüp diriliyor. 25'i neredeyse rüyamda göreceğim. Bu adamlar orada olduğu sürece yüzde 26'yı göremezler. Üzülüyorum" dedi.
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