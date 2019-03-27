Sona gelindi! Kağıtsız gümrük uygulaması başlıyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 30 Nisan itibariyle kağıtsız ihracat uygulamasına geçeceklerini açıkladı.27 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uyglamasına geçiyoruz. Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak" dedi.
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