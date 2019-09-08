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Sona gelindi! Gözler artık Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (CHS) ilk bir yılının değerlendirmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da incelemesinin ardından en kısa zamanda düzenleme yapılacak.

08 Eylül 2019 Pazar 09:37
Sona gelindi! Gözler artık Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son incelemeleri yaptığı çalışmalarda bulunan eksikliler tespit edilerek en kısa zamanda düzenleme yapılacak. Her adım için gereken yasa düzenlemesi uzun süreçlere neden oluyordu.

Avantajları neler?

Yeni sistemde ise bunu düzenlemeyi yapmak çok daha hızlı ve kolay. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile birçok adım hiç vakit kaybetmeden atılabiliyor. Bakanlar dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin değişi mi de önceki sisteme oranla daha çabuk yapılabiliyor. Bürokrasi de böylece hızlıca aşılabiliyor. Sistemin bu özelliğini en büyük artı olarak değerlendiren AK Parti kaynakları sistemin farkının “yenilenebilir olması” olduğunu vurguluyor. Bu çerçevede “Bu sistem kendi deneyimlerinden, tecrübelerinden, sorunlardan, öğrenmelerden yola çıkarak kendini güncelleyebilen bir sistem” değerlendirmeleri yapılıyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:37
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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