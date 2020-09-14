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Yerel Son yöntemleri "yok artık" dedirtti! Uyuşturucuyu gaz haline getirdiler
Yerel

Son yöntemleri "yok artık" dedirtti! Uyuşturucuyu gaz haline getirdiler

Muğla'da zehir tacirlerinin son yöntemi "yok artık" dedirtti. Düzenlenen operasyon sonucu kurdukları düzenekle gaz formuna dönüştürdükleri uyuşturucuyu balonlara doldurup satan 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:48:00 -
Son yöntemleri "yok artık" dedirtti! Uyuşturucuyu gaz haline getirdiler

Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonla zehir tacirlerinin akıllara durgunluk veren yöntemi ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gaz formundaki uyuşturucuyu balonlara doldurarak satan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu gaz formuna dönüştürmüşler

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğlence merkezine düzenlenen operasyonla, iş yerinde garson olarak çalışan bir kişinin nitrojen oksidi içerikli gaz formuna dönüştürülen uyuşturucuyu balonlara doldurarak yabancı uyruklu müşterilere sattığı belirlendi.

Çok sayıda kapsül ele geçirildi

Operasyonun düzenlendiği mekanda arama yapan ekipler, 56 uyuşturucu kapsülü ele geçirdi.

Öte yandan operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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